Johnny Depp gastaba 2 millones de dólares al mes, incluyendo 30.000 en vino

A mediados de enero el actor Johnny Depp demandó al despacho de abogados que gestionaba sus finanzas por 25 millones de dólares, alegando que su “mala praxis” le había supuesto la pérdida de “decenas de millones”.

En las 52 páginas que presentó contra The Mandel Co., The Management Group, Joel L. Mandel, Robert Mandel, First American Title Insurance Co. y otros 15 acusados anónimos, se incluyen 11 causas diferentes, incluyendo negligencia profesional, fraude, negligencia, falsificación y enriquecimiento ilícito.

Ahora sus ex representantes han respondido para dar su versión: que es él el que les debe dinero y que, si está en la ruina, es por haber vivido como un loco derrochador. Desde The Management Group, que representaron al actor durante 17 años, aseguran que “Depp, y solo Depp, es completamente responsable del desbarajuste financiero en el que se encuentra actualmente”.

Según han declarado, el actor llevaba un desenfrenado ritmo de vida en el que gastaba 2 millones de dólares cada mes. Su lista de gastos mensuales estaba llena de excesos, como 30.000 dólares en vino, 200.000 en viajar con su jet privado y 300.000 en pagar a 40 empleados a tiempo completo.

La firma jura que hicieron todo lo posible por limitar su extravagante ritmo de vida y “proteger al actor de sí mismo”. Además, han dicho que después de terminar su contrato con ellos, el actor se negó a pagarles una deuda de 5 millones que tenía pendiente.

TMG alega que advirtieron una y otra vez a Depp y le recomendaron que redujera sus gastos y vendiera bienes innecesarios, pero él “no escuchaba a nadie” y exigía a la firma que financiara su estilo de vida “extravagante y extremo”.

De acuerdo con las declaraciones de TMG, el actor se gastó 75 millones en comprar y amueblar 14 residencias distintas, incluyendo un castillo en Francia, unas islas en las Bahamas, varias casas en Hollywood, y una granja de caballos en funcionamiento en Kentucky.

Además, Depp pagó más de 18 millones en renovar un yate de 45 metros y se dejaba millones manteniendo sus 45 coches de lujo.

Ambas partes están pidiendo un juicio con jurado.