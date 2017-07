Internet se ha vuelto loco con esta modelo australiana que parece una Barbie

¿Modelo o humana? ¿Modelo o humana? ¿Quién diablos es Nyadak Ducki Tot y por qué parece sacada de una caja rosa de la sección de “Juguetes” de cualquier supermercado? Internet está alucinado con las fotos de esta modelo australiana, de orígenes sudaneses, de 21 años.

Nadie sabía nada de esta chica, participante de reality Australia's Next Top Model, hasta que ella misma ha compartido fotos en sus redes sociales y, claro, la gente no ha podido si no compararla su rostro y su cuerpo con el de las conocidas muñecas de Mattel.

Aclaremos conceptos, ¿vale? Izquierda: humana / Derecha: Barbie

En la imagen que colgó en Twitter, la modelo viste un vestido negro dorado: la forma casi irreal de sus brazos, el pelo perfectamente peinado, el rostro escandalosamente simétrico... parece la versión afroamericana de Barbie.

“ Wow, literalmente creí que eras Barbie” o “¡Qué locura! Parece una Barbie”, son algunas de las respuestas que recibe a diario en sus redes sociales.

Nyadak no parece molesta por su comparación con Barbie y de hecho no dudado en entrar al trapo y ha seguido con la broma compartiendo esta imagen de una Barbie —ahora sí— con el pelo enmarañado.

“No soy perfecta. A veces una chica se despeina”, escribe en el post.

Nyadak Ducky también ha hablado en repetidas ocasiones sobre el hostigamiento que reciben las personas de piel oscura y cómo se les anima a esconder sus características naturales.

“Siendo una mujer negra, en realidad no nos han enseñado cómo cuidar de nuestro cabello natural, solo se nos ha enseñado a ocultarlo. Creo que las empresas dedicadas al cuidado del cabello, los medios de comunicación, los estilistas y la industria son culpables. No han hecho los mismos esfuerzos para asegurar que las mujeres negras sean atendidas en su forma más natural. Son las mujeres negras en YouTube las que con sus tutoriales de pelo natural han ayudado a otras chicas”, explicó para el portal Teen Vogue.

Imagen vía Instagram