Indignación por el vídeo de un hombre expulsado con violencia de un avión con overbooking

En las últimas horas las imágenes de un hombre siendo arrastrado fuera de un avión que había vendido plazas de más han causado indignación en las redes. En los vídeos publicados en Twitter y Facebook por diversos pasajeros podemos ver como tres encargados de seguridad del avión arrancan al hombre de su asiento con violencia y, después de dejarlo inconsciente tiran de él por el suelo del pasillo como un peso muerto ante las miradas horrorizadas del resto de pasajeros.

La compañía responsable de este vergonzoso incidente es United Airlines y el incidente ha dado ya lugar a una investigación federal.

Los hechos tuvieron lugar en el vuelo 3411. Según explicó Audra Bridges, una de las personas que colgó vídeos de la agresión en Facebook, a Courier-Journal se habían vendido cuatro plazas de más. Según Bridges, se permitió a los pasajeros subir al avión, pero posteriormente se informó de que cuatro de ellos deberían ceder sus asientos a empleados de United que tenían que estar en Louisville el Lunes.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

Como nadie se ofreció voluntario para bajar del avión y perder su vuelo (lógicamente), un encargado subió a bordo y dijo que los se escogería a cuatro pasajeros de forma aleatoria a los que se les pediría que abandonasen el vuelo.

"Cuando al hombre del vídeo se le pidió que se marchara, él se mostró indignado, dijo que era un doctor y que tenía pacientes que ver al día siguiente", dijo Bridges. A continuación, un encargado le dijo que llamarían a seguridad si se negaba a abandonar el avión. Fue entonces cuando, mientras el gritaba, tres guardias de seguridad lo arrancaros de su asiento y lo arrastraron por el suelo, inmóvil.

Jayse D. Anspach, relató el incidente a través de Twitter.

@WHAS11 #United overbooked and wanted 4 of us to volunteer to give up our seats for personnel that needed to be at work the next day. — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

"United vendió plazas de más y quería que cuatro de nosotros nos ofreciéramos voluntarios para ceder nuestros asientos a personal de la empresa que necesitaba trabajar allí al día siguiente".

@WHAS11 No one volunteered, so @United decided to choose for us. They chose an Asian doctor and his wife. — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

"Nadie se ofreció, así que United decidió elegir por nosotros. Escogieron a un doctor asiático y a su mujer".

@WHAS11 The doctor needed to work at the hospital the next day, so he refused to "volunteer." @United decided to use force on doctor. — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

"El doctor necesitaba trabajar en el hospital al día siguiente, así que se negó a ser 'voluntario'. United decidió a forzar al doctor a hacerlo".

@WHAS11 A couple air port security men forcefully pulled the doctor out of his chair and to the floor of the aisle. — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

"Una pareja de seguridad del aeropuerto lo arranco de su silla y lo tiró al suelo de la cabina".

@WHAS11 In so doing, the doctor's face was slammed against an arm rest, causing serious bleeding from his mouth. — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

"Al hacerlo, la cara del doctor fue estampada contra el reposabrazos, generándole un serio sangrado de la boca".

@WHAS11 It looked like he was knocked out, because he went limp and quiet and they dragged him out of the plane like a rag doll. — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

"Parecía que estaba inconsciente, porque se volvió lánguido y en silencio y lo arrastraron fuera del avión como un monigote".

@WHAS11 10mins later, the doctor runs back into the plane with a bloody face, clings to a post in the back, chanting, "I need to go home." — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 d’abril de 2017

"10 minutos después el doctor corrió de nuevo al interior del avión con sangre en la cara, se aferró a un poste en la parte trasera del avión repitiendo, 'Necesito ir a casa'".

"Hombre expulsado por la fuerza del avión consigue de alguna forma volver a subir pero todavía está sangrando".

En el vídeo de otra pasajera se puede ver al hombre, claramente en shock repitiendo "Me matan".

"Sin palabras, pobre hombre".

Desde United, por lo visto, el único motivo que ven para disculparse fue que hubiese overbooking en el avión. Este fue el mensaje de su CEO.

United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0 — United (@united) 10 d’abril de 2017

"Este es un evento triste para todos nosotros aquí en United. Pedimos disculpas por haber tenido que reacomodar a estos pasajeros. Nuestro equipo se está moviendo con urgencia para trabajar con las autoridades y transmitirle nuestra versión detallada de lo sucedido. También vamos a contactar directamente con este pasajero para resolver esta situación".

