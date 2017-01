Indemnizan a una alumna con 1,25 millones de dólares por no dejarle ir al baño

¿Les hacen un psicotécnico a los profesores para acceder a su puesto? Porque deberían. Imagina por un momento esta situación: Una alumna te pide ir al baño en una clase en la que tú crees que está prohibido por la normativa salir al servicio. ¿Qué harías?

A) Entiendes que esa normativa es absurda y le dices que vaya al lavabo sin pegas.

B) Le pides que espere un segundo para que puedas consultarlo y evitar líos.

C) Le dices que se meta en el armario de las escobas y mee en un cubo.

Sé que estoy sonando como una loca, pero ahora entenderéis por qué lo digo.

En el año 2012 una iluminada llamada Gonja Wolf, profesora de secundaria en el centro Patrick Henry High School, se vio exactamente en esa tesitura. Como ya habréis deducido, Wolf fue all in con la opción C. La alumna, que ahora tiene 19 años, acaba de ganar el juicio en la Corte Superior y ha conseguido una indemnización de 1,25 millones de dólares por aquella mala pasada.

Según la escuela, la profesora nunca pretendió avergonzar a la estudiante. Solo trataba de buscar una solución a lo que ella creía que era una norma estricta de prohibición del uso del lavabo durante ese horario. "Fue un lapsus de juicio, creyó que era una buena idea", dijo Katheryn Martin, abogada del distrito escolar de San Diego.

"Algo así nunca debería haberle pasado a una chica de 14 años que acaba de entrar al instituto" dijo Brian Watkins, abogado de la estudiante. La alumna tuvo que cambiarse de instituto dos veces a causa del bullying y todavía va a terapia para superar el trauma. Como consecuencia del incidente recibió mensajes de acoso, cayó en depresión e incluso trató de suicidarse.

Además de los 1,25 millones de dólares , el jurado quiso pagar 41.000 dólares más a la chica para cubrir todos sus gastos médicos.

Después del incidente la profesora fue puesta en licencia administrativa y nunca regresó a la escuela. El centro se quiso disculpar con la estudiante y con su madre y ha aclarado a los profesores que las salidas al baño están permitidas.

El distrito escolar dice que está muy decepcionado con el veredicto.