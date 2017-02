Incautan varios kilos de testículos de caballo que dos mujeres colaron en un avión

¿A quién no le gustan unos buenos testículos de caballo?

Son una maravilla, tanto a nivel decorativo...

Silly toy makers, I got a horse with my toy testicles pic.twitter.com/0GbvL5frQv

"Estúpidos fabricantes de juguetes, pusisteis un caballo en mis testículos de juguete".

... como a nivel nutricional. De hecho, todo lo que cuelga del caballo se considera una delicatesen en muchos países del mundo.

"Testículos de caballo con arroz y guisantes".

A ver, buena pinta no tiene, pero vaya usted a saber.

Mongolia es uno de esos países donde los perendeles de caballo tienen bastante buen nombre, de hecho los consideran sanadores, un boost de virilidad a lo old school.

Mongolian Doctor: "Take two horse testicles and call me me in the morning." Now, THAT'S a 🐎 💊! https://t.co/YBpU6mlcKo