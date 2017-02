Gigi Hadid es acusada de racismo por este vídeo "humorístico"

El pasado fin de Semana, Bella Hadid compartió un vídeo de su hermana Gigi con una galletita en forma de Buddha mientras hacía un poco el tonto tratando de imitar su cara.

this is y'all woke palestine queen? Gigi out here mocking Asian people. i would say she's cancelled but she never started. rat @GiGiHadid pic.twitter.com/b6wj5k1sXE — z (@zainzayns) 5 de febrero de 2017

Bella acabó por borrar el vídeo al ver el cristo que se estaba montando en internet. Criticaron a Gigi por reírse de Buddha y la acusaron de reducir a la gente asiática a sus ojos rasgados y ridiculizar su aspecto.

@camhadid @zainzayns @GiGiHadid the problem is she tried to copy the Asian face thing while mocking an entire race for her own humour. 💀 — #2C17 (@Camhiba11) 5 de febrero de 2017

"El problema es que intentó copiar la cara de los asiáticos al mismo tiempo que se reía de una raza entera para echarse unas risas".

Algunos fans de Zayn Malik, ex integrante de One Direction y pareja de Gigi, quisieron saber si, siendo el de origen paquistaní, estaba de acuerdo con el hecho de que su novia "se riera de la gente asiática". A lo que Zayn respondió "créeme, le gustan los asiáticos;)".

La madre de Gigi también quiso saltar a la palestra para defenderla.

"Solo una mente tóxica podría percibir abrazar a un chocolate con forma de Buddha sonriente como algo racista".

Sin embargo, Gigi, ha preferido ha preferido escurrir el bulto y no decir nada al respecto.

gigi hadid: if i don't apologise, it basically never happened pic.twitter.com/5Nn1d1zLVb — z (@zainzayns) 7 de febrero de 2017

"Gigi Hadid: si no me disculpo, básicamente, nunca ocurrió".

Hay que aclarar que no es la primera vez que Gigi se ve señalada en una polémica de este tipo.

"Gigi Hadid siendo racista otravez.

Yo: ".

En esta portada para Vogue Italia en 2015 la modelo posó con pelo afro y la piel oscurecida, algo que le costó un despelleje público masivo al ser acusada de llevar una "blackface".

........ what in the fresh hell...is gigi hadid doing..... pic.twitter.com/Tq2agjqKGu — 😼 (@haarleyquin) 5 de febrero de 2017

"¿Qué demonios está haciendo Gigi?".

¿Fue el gesto de Hadid realmente racista o está sacando la gente las cosas de quicio?

[Vía PAPER]