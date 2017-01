Un tiroteo en el Festival BPM de México deja cinco víctimas mortales

Al menos 5 personas han muerto y 15 han resultado heridas en un tiroteo durante el Festival BPM de México. De entre los fallecidos, tres eran miembros del equipo de seguridad del Festival.

La agencia de noticias AFP confirmó que las víctimas mortales eran de nacionalidad canadiense, italiana y colombiana.

“Estábamos en el Blue Parrot y, literalmente, a dos metros de nosotros, empezaron a disparar”, declaró uno de los asistentes al Festival. “Nos tiramos al suelo, la música paró, así como los disparos; vi a un hombre en el suelo que parecía estar muerto, y otro, al que habían disparado, intentando mantenerse de pie”.

La gente empezó a huir del club hacia la playa, momento en el que se produjeron más disparos, haciendo aumentar el caos y la confusión entre una muchedumbre ya de por sí aterrorizada.

El Festival BPM, celebrado en el club Blue Parrot de Playa del Carmen (Cancún), es un evento que dura diez días, en el que participan multitud de discjockeys, y al que asisten miles de personas. Los sucesos de la madrugada de ayer, sin embargo, obligaron a los organizadores a dar por finalizada la edición de este año.

La policía local asegura que, lejos de tratarse de un ataque terrorista, todo empezó tras “una discusión entre personas que se encontraban en el club”. Del mismo modo, confirman que los agentes de seguridad asesinados estaban intentando apaciguar dicha disputa. Otras fuentes achacan el incidente a un posible ajuste de cuentas entre narcos.

En cualquier caso, todos coinciden en atribuir las muertes a un único pistolero y, según confirman las autoridades locales, ya se han producido las primeras detenciones.

Los disparos tuvieron lugar durante la sesión de Sante B2B y Sidney, dos de los pinchadiscos que estaba defendiendo la marca española Elrow Family dentro del Festival. Desde Elrow han confirmado que todos sus DJ’s se encuentran bien -algunos, como Paco Osuna, hicieron lo propio desde sus redes sociales.

Terrible what happen in playa del carmen,i'm safe but is horrible.