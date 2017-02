¿Por qué Facebook ha sido invadido por millones de palomas moradas?

Vamos a reconocerlo, cuando este pájaro morado empezó a inundar la página de PlayGround, en la oficina nos empezamos a emparanoiar un poco. Bueno, no voy a mentir, un poco bastante.

¿Por qué nuestra audiencia nos estaba bombardeando con un palomo epiléptico? Empezamos a debatir en nuestro grupo de Facebook de qué podía ir todo esto.

¿Se trataba acaso de una conspiración de la competencia? ¿Algún tipo de amenaza encriptada que no entendíamos? Pero, sobre todo... ¿por qué nos sentíamos tan hipnotizados por su crazy headbanging?

Ahora, después de días en máxima tensión, al fin tenemos respuestas.

Para empezar, los jodidos pájaros morados tienen nombre: se llaman Trash Doves (palomas de la basura) y son obra de Syd Weiler, una diseñadora de Florida que todavía está flipando con lo viral que se han vuelto en cuestión de días su colección de pájaros locos.

Trash Doves llegó a Facebook el día 31 de enero.

YOU GUYS TRASH DOVES ARE NOW ON FACEBOOK! THEY'RE FREE!!!GO SPAM YOUR FRIENDS AND ENEMIES https://t.co/RcIVWvdMFg pic.twitter.com/28qgJqOczF — syd weiler 🙃 (@SydWeiler) 31 de enero de 2017

La moda estalló en Tailandia, donde gracias a este vídeo la paloma más agobiada de la red se volvió una sensación en todo el país.

Y, de ahí, dio el salto al resto del planeta. Como nos pasó a nosotros, un montón de medios digitales se empezaron a ver desbordados con stickers de la Trash Doves sin entender el motivo: por ejemplo, un tipo comentó con el mismo gif del bicho meneando la cabeza 92 veces seguidas en un artículo del New York Times.

Trash Doves ha atraído a tantos fans en tan poco tiempo que su creadora ha querido dar las gracias a todo el mundo.

Especialmente a los tailandeses.

Y ha acabado haciendo una página de fans a Trash Doves para que sus seguidores de todo el mundo puedan sentir que comparten su locura con otras personas de todos los rincones del mundo. Que cuando la locura es compartida se lleva mucho mejor, dónde va a parar.

Además, Internet se ha llenado de memes, montajes y fan art de la fucking paloma.

Spotted this morning. Better ride the tube more often. #trashdoves #everywhere #subway #amazing Una publicación compartida de Alex Dohotaru (@alexweno) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 10:30 PST

Well, @SydWeiler's amazing #TrashDoves hit supermeme status in Thailand yesterday, so I had to make some felt pins to celebrate. 🐦 pic.twitter.com/ZtEB5D44UX — Becky Margraf (@beckymargraf) 10 de febrero de 2017

¿Cuánto creéis que van a tardar los primeros engorilados a empezar a hacerse tatuajes de Trash Dove?