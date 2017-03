El motivo real por el que Emma Watson sí es hipócrita sobre su foto de Vanity Fair

¿Es Emma Watson menos feminista por enseñar las tetas en la portada de Vanity Fair?

Rotundamente no.

¿Es Emma Watson una hipócrita por la portada de Vanity Fair?

Pues Emma, tía, un poco hipócrita sí que ha resultado esta jugada. Y tú te estás haciendo bastante la longuis evitando abordar el tema por el que muchos te están llamando hipócrita.

Sí que es cierto que hay personas que han atacado a Watson por considerar que mostrar de esta forma su cuerpo entra en conflicto directo con el feminismo. A lo que ella muy correctamente ha respondido que, quienes afirman eso, no entienden que “el feminismo consiste en dejar a las mujeres elegir”.

“Siempre me resulta revelador ver cuántas ideas equivocadas hay en torno al feminismo”, explicó. “El feminismo consisten en dejar a las mujeres elegir. Feminismo no es un palo con el que pegar a otras mujeres. Es libertad. Es liberación. Es igualdad. Realmente no entiendo que tienen que ver mis tetas en todo esto. Es muy confuso”. En internet muchos han saltado rápidamente a defender a la actriz.

People calling @EmmaWatson a hypocrite for not using bra? I don't think they understand the full meaning of #feminism. Get a life, people — Unicornio Colores (@aVecesDeColores) 6 de marzo de 2017

"¿La gente está llamando a Emma Watson hipócrita por no usar un sujetador? Da la impresión de que no están entendiendo el significado de la palabra feminismo. Compraos una vida".

Da la impresión de que Watson (y sus fans) han querido leer solo una parte de los comentarios. Aquellos que, erróneamente, cuestionaban sus ideales feministas por el hecho de mostrar su cuerpo libremente.

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9 — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) 1 de marzo de 2017

"Emma Watson: feminismo, feminismo, brecha salarial de género... ¿por qué no me tomarán en serio?... feminismo... oh, y aquí tenéis mis tetas".

El problema es que la actriz parece haber ignorado deliberadamente responder a los comentarios que señalaban una actitud por la que sí se la puede tachar de hipócrita: en 2014 Emma Watson puso en tela de jucio el feminismo de Beyoncé exactamente por lo mismo por lo que ahora otros la han cuestionado a ella.

Emma Watson was not called a hypocrite for showing her tits off and being a feminist -she was called one for critizing Beyoncé's feminism. — @cartierlove (@skystargaze) 6 de marzo de 2017

"Emma Watson no ha sido llamada hipócrita por enseñar las tetas y ser feminista, la han llamado hipócrita por criticar el feminismo de Beyoncé".

Emma Watson is hypocrite. Now that she is being attacked for the same thing she attacked Beyonce for 5 years ago, it is problem. Girl bye. — Ᏸecca🥀 (@MJStarLover) 5 de marzo de 2017

"Emma Watson es una hipócrita. Ahora que la están atacando por lo mismo que atacó ella a Beyoncé hace cinco años, esto es un problema. Pues chica, adiós".

Emma Watson is a hypocrite and her feminism is so bland. I can't believe you all take her seriously. pic.twitter.com/y9FfhRQ6rb — Ajuran (@Payitforward87) 5 de marzo de 2017

"Emma Watson es una hipócrita y su feminismo es tan flojo. No puedo creer que os la toméis en serio".

“Dicen que no puedo ser feminista y… tener tetas” explicó Watson, algo que se parece demasiado a lo que ella comentó sobre Beyoncé en 2014.

"Mientras veía el álbum visual de Beyoncé sentí mucho conflicto, sentí que su mensaje era muy conflictivo en el sentido de que por un lado se está poniendo a sí misma en la categoría de feminista, pero luego lo que mostraba la cámara era una perspectiva muy masculina y voyeurista de ella".

Watson podía haber pasado de la polémica y no haber hecho declaraciones al respecto. Pero si ha decidido responder, lo apropiado sería que se enfrentase a su cagada y respondiese también a aquellos que han señalado lo hipócrita que es por su pedir un respeto que ella no tuvo hacia una de sus compañeras.

¿Ha cambiado Emma Watson de opinión sobre el feminismo en los últimos años? Es posible. Nuestras opiniones evolucionan y siempre estamos a tiempo de cambiar de perspectiva. Lo más feminista por su parte hubiese sido, precisamente, aprovechar este conflicto para poner de manifiesto que ha entendido que se equivocó en aquellas declaraciones sobre Beyoncé, que feminismo es ser aliadas y no enemigas. Pero ha preferido ignorar el tema y responder solo a las acusaciones en las que ella podía quedar bien sin tener que afrontar sus errores del pasado.

Así que sí, Emma Watson es una hipócrita por su portada de Vanity Fair, pero no por enseñar las tetas, sino por ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.