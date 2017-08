Disneyland pide perdón por prohibir a un niño participar en “Princesa por un día”

Imagen vía Instagram

Disneyland ha pedido perdón a una madre por no permitir que un niño disfrazarse de su personaje Disney favorito. Noah, de cuatro años, estaba entusiasmado con la idea de ponerse el vestido de princesa de Elsa de Frozen y participar en la experiencia "Princesa por un día". Pero el parque de atracciones no se lo permitió.

“En estos momentos no es posible reservar este paquete para un niño”. Fue el mensaje que recibió la madre, Hayley McLean-Glass, a través de correo electrónico. Los responsables del centro de atracciones le contestaron que no era posible realizar la reserva debido al género del menor.

Después de que se le denegara el permiso, la señora McLean-Glass escribió una carta abierta en la que exigía que se le permitiera a su hijo llevar un vestido. La mujer, visiblemente cabreada, compartió el post en redes sociales y rápidamente se hizo viral.

Captura de pantalla de Instagram

“ Estoy FURIOSA. No solo por Noah, también por todos los niños a los que Disney no permite vestirse de princesas… Walt Disney dijo una vez aquello de ‘si puedes soñarlo, puedes hacerlo’… pero aparentemente esto no se aplica a todos aquellos niños que quieren ser princesas en Disneyland Paris”.

Un portavoz de Disneyland Paris ha dicho para el diario Metro.co.uk que esta experiencia “ está disponible para todos los niños de 3 a 12 años”, por lo que se han exculpado oficialmente con la madre por proporcionarle una información inexacta.

“Este incidente aislado no refleja de ninguna forma la política o la creencia aquí en Disneyland. Vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”.