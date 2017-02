Disney muestra por primera vez un beso entre personas del mismo sexo

Contened vuestra emoción. O no, no la contengáis, que esto es digno de celebrar: Abrid el champán, una bolsa de patatas fritas, o lo que sea que abrís vosotros cuando estáis en modo party. Al fin ha pasado: Disney ha mostrado en pantalla a personas del mismo sexo besándose.

¿Lo mejor? Que no está metido con calzador ni mucho menos, se presenta de una forma en la que resulta perfectamente natural, justo como debería ser visto en cualquier sociedad.

El histórico momento ha tenido lugar en Star vs. the Forces of Evil ( Star contra las Fuerzas del Mal), una serie de animación emitida en Disney XD (que, por cierto, es el segundo programa de Disney creado por una mujer después de Pepper Ann, estrenada en 1997).

La escena puede verse en el capítulo 39 de la temporada 2, en la que los protagonistas se encuentran en un concierto bastante pasteloso de una boy band. El apogeo del moñeo llega cuando tocan una canción llamada Just Friends y todo el mundo comienza a besarse. Si os fijáis, en torno al minuto 1.29 podréis ver a dos hombres en el fondo besándose en medio del festival de amor que se ha montado a su alrededor.

Y lo mismo pasa en una escena posterior. En la esquina inferior derecha hay dos chicas y lo que parecen dos chicos (?) besándose.

En una sola palabra: MA-RA-VI-LLA.

[ Vía Mashable]