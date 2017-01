Detienen a Shia LaBeouf por agredir a un joven en su instalación anti-Trump

Hoy jueves, Shia LaBeouf ha sido detenido tras ‘agarrar’ y ‘empujar’ a un hombre a las puertas del museo de Nueva York —donde se aloja una instalación He Will Not Divide Us, propulsada por el actor para, mediante un streaming, protestar contra Trump.

Según el portavoz de la policía neoyorquina, LaBeouf agarró de la bufanda a un joven de 25 años, “arañándole así la cara”. Después, según fuentes policiales, el actor empujó a la víctima, haciéndole caer al suelo.

Estos fueron los hechos que llevaron a los agentes de policía, en primer lugar, a personarse en el Museum of the Movimng Image de Nueva York y, en segundo, arrestar a LaBeouf por ‘asalto menor’ y ‘acoso’.

No es la primera vez que LaBeouf protagoniza una polémica de este tipo: hace pocos días se encaró con un supremacista blanco que intentaba boicotear su instalación de streaming.

White supremacist yells into the camera and Shia LaBeouf shuts him down. This has been a very interesting live stream. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/CqY9pLobWi — #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) 23 de enero de 2017

La víctima, aseguró el portavoz policial, no necesitó asistencia médica. Tampoco ha trascendido si el joven pertenece o no, como en el caso del anterior hater al que se enfrentó LaBeouf, a una organización de extrema derecha.

The New York Daily News confirmó que el actor sería puesto en libertad dentro de pocas horas.

LaBeouf inauguró su instalación He Will Not Divide Us el pasado viernes, coincidiendo con la investidura de Trump. A principios de esta semana, el actor matizó que su propuesta artística no es anti-Trump, pero si “anti-división” y que, la idea detrás del proyecto, era invitar a todo el mundo a “cuidar de su prójimo”.

A no ser que tu prójimo sea, ya sabes, un neonazi.

¿Se convertirá #FreeLaBeouf en trendic topic?