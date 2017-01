Gorillaz regresan después de 6 años con una polémica canción anti-Trump

Después de seis años de silencio Gorillaz, la banda creada por Jamie Hewlett y Damon Albarn, han decidido salir de la sombra. Y la fecha escogida no es nada casual. Los americanos miran el reloj esperando la toma de posesión de Trump, unos descorchando el champán, y otros con ganas de hacer las maletas y salir de allí echando hostias.

El tema, al que da voz el poeta y músico londinense Benjamin Clementine, se llama Hallelujah Money, y es una clara crítica al futuro presidente. "En estos tiempos oscuros, necesitamos alguien a quién admirar. A mí", escribió Murdoc (personaje ficticio que creado como rostro de la banda) en la página de Facebook de Gorillaz. "Por eso es que les estoy dando esta nueva canción, un relámpago de verdad en el medio de una noche negra."

En un día el vídeo lleva casi dos millones y medio de visitas en YouTube y más de 18.000 comentarios, muchos de los cuales son de fans bastante descontentos.

"No odio la canción y el mensaje está bien y todo eso, pero quería escuchar una canción de Gorillaz, no de Benjamin Clementine".

"Esto me recuerda a aquella canción de Metallica con Lou Reed en el álbum Lulu. Dos grandes artistas, pero no se fusionan bien. Toda la canción parece como dos piezas de puzle que no encajan. Sinceramente pienso que son como dos canciones, una sonando encima de la otra.

Nota: Soy un gran fan de Gorillaz. Aparentemente esto es una canción anti Trump, pero realmente no veo la conexión. A lo mejor es letra".

Bueno, unos más que otros.

"¿Pero qué cojones, todo este tiempo esperando y recibimos esta mierda rara?".

"Amo Gorillz, pero no sois americanos y no habéis estado aquí para presenciar y vivir lo que los americanos hemos vivido. Sois británicos, no americanos. No apoyo a Trump ni a ningún otro, pero estoy jodidamente cansada de que los extranjeros hablen de esta mierda como si supieran por lo que los americanos trabajadores de clase media pasamos. Os quiero, pero estoy harta de la política. ¿Hablamos los americanos sobre el Brexit y le dedicamos canciones sin saber bien qué decíamos? No. Pues tened un poco de respeto por los americanos".

Aunque entre tanto comentario con saña, también hay quienes le sacan la cara a la banda.

"Es la naturaleza de los humanos rechazar lo que no entienden".

"Estoy tan harto y tan cansado de este argumento del 'viejo fan'. Sigo Gorillaz desde que lanzaron su primer álbum en 2001, e INCLUSO ENTONCES había canciones en las que ellos estaban COMPLETAMENTE AUSENTES.

¿Y sabéis qué? Estaban entre las MEJORES canciones dentro del álbum (Rock da House, Latin Simone).

Rock Da House tiene incluso su propio videoclip, que se convirtió en un clásico (...) ".

Ah, y por cierto, aunque muchos medios hayan dicho que en el vídeo se ven imágenes del Ku Klux Klan, la banda ha confirmado que son nazarenos de la Hermandad de la Candelaria, en Sevilla.