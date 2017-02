Cientos de ballenas mueren en un encallamiento masivo en Nueva Zelanda

Desde 1840, más de 5.000 ballenas y delfines han quedado encallados en las playas de Nueva Zelanda. Los motivos que llevan a los animales a nadar hacia su propia muerte son todavía inciertos, pero todo apunta a que se trata de una combinación de factores, como errores de navegación al buscar comida o acercarse en exceso a la costa tratando de evitar depredadores como las orcas.

Aunque generalmente estos encallamientos suelen involucrar solo a una o dos ballenas, casi siempre viejas, enfermas o heridas, ocasionalmente son manadas enteras las que acaban por perder el rumbo y morir atrapadas en la arena.

Este ha sido el caso para casi 300 de las ballenas que han aparecido varadas esta mañana en Farewell Spit, en la Bahía Dorada de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Junto a ellas, más de 100 luchan por sobrevivir con la ayuda de cerca de 500 voluntarios.

Para cuando el Departamento de Conservación pudo intervenir en la catástrofe, el 70% de las 416 ballenas piloto ya habían fallecido.

Peter Wiles, uno de los primeros voluntarios en llegar, explicó a Fairfax New Zealand, las barrigas blancas de los cadáveres de las ballenas yacían boca arriba sobre la arena y flotando en la orilla. "Es una de las cosas más tristes que he visto en la vida, tantas criaturas sintientes sin vida en la playa".

Según avanzaba la mañana, se envió una petición a los locales para que dejasen el trabajo y la escuela y se dirigieran a la remota playa para tratar de salvar a las ballenas, trayendo consigo toallas, cubos y sábanas para mantenerlas frescas, calmadas y húmedas.

