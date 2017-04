El CEO de United incendia todavía más las redes con esta carta a sus empleados

Si después de leer como United Airlines expulsó a un hombre por la fuerza de un avión con overbooking tú también estabas esperando una disculpa pública de la compañía, puedes esperar sentado.

Para poner la guinda a este bochornoso incidente, su CEO, Oscar Munoz, envió una circular a sus empleados diciendo que el hombre que se muestra en los vídeos virales fue "disruptivo y beligerante" después de que se le pidiera "con educación" que bajase del avión. Finalmente, la tripulación "no tuvo más remedio que llamar a seguridad para asistir la retirada del cliente del vuelo".

INBOX: @united CEO sends letter to employees about United Express flight. pic.twitter.com/obVdl6G2E0 — Ryan Ruggiero (@RyanRuggiero) 10 d’abril de 2017

"El CEO de United ha enviado esta carta sobre la pelea en United Express a sus empleados".

Es curioso, porque, a simple vista, parece como si un cliente que ha pagado por su billete estuviese siendo arrancado de su asiento y arrastrado por el suelo contra su voluntad por varios hombres que lo dejan sangrando mientras el resto de pasajeros les gritan aterrorizados que paren.

A ese hombre lo maltrataron y lo echaron de un avión que había pagado por la fuerza porque United había vendido billetes de más y ninguno de los pasajeros estaban dispuestos a ceder su asiento a los miembros de la tripulación que necesitaban viajar.

"Nuestros empleados siguieron los procedimientos establecidos para lidiar con circunstancias de este tipo", escribió. "Mientras que siento profundamente la situación, también os apoyo desde la empatía a todos vosotros y quiero felicitaros por continuar haciéndonos ser cada vez mejores y que siempre volemos bien".

En internet la reacción ante esta carta del CEO de United ha sido de todo menos buena, especialmente después de su "disculpa" previa en la que se refirieron al percance como "reacomodar clientes".

This victim-blaming letter is great motivation to pay the extra $25 for another carrier when @united offers the cheapest flight https://t.co/fT71vIRi4s — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 10 d’abril de 2017

"Esta letra culpando a la víctima es una motivación perfecta para pagar los 25 dólares extra a otra compañía cuando United ofrece el vuelo más barato".

This letter explains why that United fiasco happened. The CEO thinks it was justified. I wouldn't trust this company with my safety https://t.co/2D5k93dSiz — Rusty Foster (@rustyk5) 11 d’abril de 2017

"Esta carta explica por qué sucedió el fiasco de United. El CEO piensa que está justificado. No le confiaría mi seguridad a esta compañía".

This letter is *almost* worse than the original issue. Really poor judgement lately, @united https://t.co/WRaDUCdsfa — Raleigh Mecklin (@raleigh_mecklin) 11 d’abril de 2017

"Esta carta es *casi* peor que el problema original. Que falta de juicio hay últimamente".

That internal United letter is gross and does nothing but deflect and abdicate responsibility. So, par for the course. — Tom Shea (@tomshea) 11 d’abril de 2017

"Esa carta interna de United es asquerosa y no hace más que desviar y abdicar la responsabilidad. Nada de lo que sorprenderse".

I'm glad this letter is so terrible. I want them to be bad at PR. Why do we want companies to be good at PR? https://t.co/A7rbb7EcyV — Jon Lovett (@jonlovett) 10 d’abril de 2017

"Me alegro de que esta carta sea tan terrible. Quiero que sean malos en relaciones públicas. ¿Por qué vamos a querer que las compañías sean buenas en relaciones públicas?".

[Vía Mashable]