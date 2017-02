La foto de Beyoncé embarazada ya es histórica, y nos está haciendo enloquecer

Hasta ayer, esta imagen de Selena Gómez tenía el record de likes en Instagram de la historia.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 25 de Jun de 2016 a la(s) 2:03 PDT

Pero eso era hasta ayer, porque, seamos claros: Selena tope de bella bebiendo una Coca-Cola con esas uñas de persona que no necesita trabajar para vivir, es top, pero Beyonce anunciando que está embarazada de dos retoños con la foto más horteramente maravillosa que te puedes echar en la cara, es MUY top. Lo MÁS top, de hecho.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Una foto publicada por Beyoncé (@beyonce) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 10:39 PST

"Nos gustaría compartir compartir con vosotros nuestro amor y nuestra felicidad. Hemos sido doblemente bendecidos. Estamos increiblemente agradecidos de que nuestra familia vaya a crecer con dos más, y queremos daros las gracias por vuestros buenos deseos - Los Carter".

Este comunicado ha llegado en un momento perfecto. Mucha gente siente que este inicio de año les ha dejado mal cuerpo y consideran que un celebrity salseo de este tipo es lo que la sociedad necesita para poder evadirse un ratito de las miserias de la vida real.

I JUST SCREAMED IN A STRANGER'S FACE THAT BEYONCÉ IS PREGNANT WITH TWINS AND HE SAID NOTHING BACK — Caity Weaver (@caityweaver) 1 de febrero de 2017

"Acabo de gritarle a un desconocido en la cara que Beyoncé está embarazada de gemelos y no me ha respondido nada".

La gente se está volcando tanto con el tema que incluso están currándose unos análisis de la estética de la imagen dignos del alumno de Bellas Artes menos porrero de la clase.

Según esta periodista de The Guardian, la foto es un batiburrillo de las flores del Rococó

Los retratos flamencos.

Y las tradiciones funerarias latinoamericanas.

Yo creo que también hay bastante de aquellas desconcertantes fotos familiares de estudio de principios de los 90, pero quién soy yo para opinar.

Muchos otros han aprovechado la maternidad de Beyonce para explotar su faceta de bromistas tuiteros.

I feel like I'm more excited for Beyoncé to be pregnant than I will be for my own child. — Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 1 de febrero de 2017

"Creo que estoy más emocionada por el embarazo de Beyoncé que lo que estaré por mis propios hijos".

me regularly: kids are interesting...idk tho :/me after hearing beyonce is pregnant: pic.twitter.com/6n7BirpTMi — shereen (@delashereen) 1 de febrero de 2017

"Yo normalmente: los niños son interesantes... pero no sé :/

Yo después de escuchar que Beyoncé está embarazada: quiero que mis huevos se abran... quiero decir que quiero niños".

If Beyoncé has twin girls she could reincarnate Destiny's Child and make Destiny's Grandchild pic.twitter.com/dNLWPe5F5E — .nothing (@jelly_jala) 1 de febrero de 2017

"Si Beyoncé tiene gemelas podrían reencarnar Destiny's Child (Las hijas del destino) y hacer Destiny's Grandchild (Las nietas del destino)".

If Beyoncé don't name these twins green and red so she can have kids named after the primary colors I sweater god I'm a be mad — Beyoncés 4th Child (@pettyblackboy) 1 de febrero de 2017

"Si Beyoncé no llama a sus gemelos verde y rojo para poder tener a todos sus hijos con nombres de colores primarios juro por dios que me voy a cabrear".

Sad that there are more black people in Beyoncé right now, than in Trumps entire cabinet team. — Gráinne Maguire (@GrainneMaguire) 1 de febrero de 2017

"Estoy triste de que haya más gente negra dentro de Beyoncé en este momento que en el gabinete entero de Trump".

Ah, y que no se nos olvide: enhorabuena también al padre.

Que Jay Z también ha tenido que ver en todo esto.