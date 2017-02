Angelina Jolie habla por primera vez de su “difícil” divorcio de Brad Pitt

Angelina Jolie tiene una relación muy especial con Camboya. Conoció por primera vez el país en el año 2001, cuando viajó allí para rodar Tomb Raider. Tiempo después, volvió allí para adoptar a Maddox, su hijo mayor.

Ahora la actriz estrena First They Killed My Father, un film dirigido por ella misma en la que se explica el genocidio camboyano, en el que murieron 2 millones de personas. Y todo narrado a través de los ojos de un niño.

Jolie, que ha escogido realizar la premier en Camboya, habló antes de la proyección con la BBC y explicó que su objetivo dirigiendo esta película era ayudar a los camboyanos a ser capaces de hablar de forma más abierta sobre aquel periodo tan traumático.

También habló de cómo el país la había cambiado a nivel personal. "Vine a este país y me enamoré de su gente y aprendí su historia, y haciéndolo aprendí que poco sabía realmente sobre el mundo. Este país para mi fue mi despertar. Siempre estaré agradecida a este país. No creo que nunca pueda devolverle tanto como él me ha dado a mí".

En esta entrevista, Jolie ha tocado por primera vez el tema de su divorcio con Brad Pitt. Una Angelina visiblemente emocionada dijo que "no quería decir mucho" sobre el incidente, pero sí explicó que "Fue un tiempo muy difícil. Pero somos una familia, y siempre seremos una familia".

Hizo bastante hincapié en lo difícil que le resultó el divorcio. "Fue muy difícil" dijo. "Mucha gente está implicada en esta situación Toda mi familia ha pasado por un mal momento". Pero concluyó diciendo que esperaba que esta ruptura, finalmente, fortaleciese a la familia.

"Mi foco son mis hijos. Nuestros hijos. Somos y siempre seremos una familia, así que esa es la forma en la que estoy lidiando con esto. Estoy lidiando con encontrar una forma de asegurarme de que esto, de alguna manera, nos haga más fuertes y nos una más".