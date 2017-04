“Alquilé mi piso por Airbnb y lo usaron como un prostíbulo”

Si sueles alquilar tu piso para turistas y estancias cortas, esto puede interesarte: La policía ha hecho una nueva advertencia: este tipo de propiedades están siendo cada vez más usadas para ejercer la prostitución.

En este artículo para la BBC, se muestran las dos perspectivas de este asunto, la de un propietario cuyo piso fue utilizado a modo de prostíbulo sin su consentimiento y la de una prostituta que acostumbra a utilizar este tipo de alquileres para ejercer su profesión.

Colin se siente estafado

"Me siento estafado. Siento que he sido engañado y forzado a hacer algo que no haría normalmente", dijo el afectado.

"Hicieron la reserva a través de la página de Airbnb. Luego me escribieron y me dijeron que querían pagar en metálico, algo que me pareció un poco sospechoso", Colin se negó no solo porque vaya contra las normas, también le dejaría desprotegido si hubiese algún problema, ya que la web no se haría cargo de nada. "Sería como coger alguien directamente de la calle".

"El día que tenían programada la salida me enviaron un mensaje diciendo, 'Hemos tenido una noche un poco dura, ¿podríamos salir un par de horas después?'. Había un nombre en el mensaje, y como era un tanto particular pensé, 'Bueno, vamos a echar un vistazo en Google'".

Al buscar el nombre en Google, vio anuncios de las dos chicas a las que había alquilado su aparamento. Fue entonces cuando descubrió que trabajaban como escorts de alto standing.

"El sentimiento fue un poco como una vez hace dos años cuando tuve que volver corriendo a casa porque pensaba que me había dejado una toalla sobre el fogón y me imaginé mi casa ardiendo. Así que fui al piso. Olía a perfume y a vino. Encontré envoltorios de condones bajo la cama, vi que la papelera estaba desbordada de pañuelos y condones. Y, básicamente, tuve que limpiar todo aquello con mis manos".

Lo que más le sorprendió a Colin es que, si estas chicas tienen intención de seguir haciendo esto, podrían haber limpiado las pistas antes de largarse sin demasiado problema. De haberlo hecho bien, podrían incluso haber repetido y reservado su apartamento en otra ocasión.

Colin se puso en contacto con la policía para contarles todo los sucedido, pero dice que no ha vuelto a tener noticias de ellos. Ahora ha decidido que prefiere vender su apartamento a arriesgarse a seguir alquilándolo, "Quiero vender el piso ya, solo quiero deshacerme de él... Me encanta el lugar, pero desafortunadamente todo esto no vale la pena".

Charlotte usa estos pisos para trabajar

"Cuando salgo a trabajar fuera, o alquilo apartamentos de vacaciones o uso hoteles. Hago un par de días aquí, tres días allá... Siempre vengo a Devon una vez al mes, he construido una buena base de clientes en Kent y estoy empezando a hacer lo mismo al este de Londres", explicó.

Charlotte utiliza diferentes tipos de aplicaciones para encontrar sus alojamientos, y según ella, no ve cuál es el problema de hacer lo que hace si deja todo tal y como estaba al marcharse.

Además, contó cuál fue el motivo que la llevó a reconducir su carrera profesional de esta forma. "Cuando vivía en Exeter tenía mi propio apartamento donde trabajaba, Tenía mi propia rutina y mis clientes. Tenía un portero automático con cámara para poder asegurar mi propia seguridad. Pero entonces aparecí en un documental en 2014 y mi vecino de al lado hizo una queja contra mi y me echaron de mi casa".

Fue entonces cuando Charlotte hizo cuentas y vio que le resultaba mucho más asequible hacer alquileres a corto plazo en hoteles y apartamentos que tratar de establecerse trabajando desde casa.

Explicó que el motivo por el que las escorts viajan en parejas en este tipo de casos es la seguridad, "Nunca haría un viaje así yo sola a un sitio nuevo en el que nunca he estado. Ni de broma. No tenemos una agencia o una asociación a quien le pueda decir dónde estoy o qué estoy haciendo. Así que si voy a probar suerte en una nueva área por supuesto que quiero a otra trabajadora ahí conmigo. Desafortunadamente eso es romper la ley (que dos chicas trabajen juntas es ilegal). Así que hasta que el trabajo sexual se descriminalice, las trabajadoras sexuales nunca estarán seguras".

Con respecto al caso de Colin, Airbnb ha declarado que "tenemos cero tolerancia por este tipo de comportamiento y estamos investigando con urgencia este caso. Más de 160 millones de personas han viajado con Airbnb y las malas experiencias son extremadamente raras".

[Vía BBC]