Adele tiene una cuenta secreta de Twitter para no preocuparse si "tuitea borracha"

Lo de Adele y los tuits borracha viene de lejos: en 2015 sus agentes le restringieron el uso de su propia cuenta oficial por publicar cosas que podrían costarle más de un lío.

Su precio a pagar por ser una liante fue que, cada vez que quisiera publicar, debe enviar el texto a su agente, para que este le de el visto bueno antes de ser publicado. Ella misma lo explicó en la BBC hace tiempo, "No tengo permiso para acceder a mi propio Twitter porque soy bastante bocazas y digo cosas que no debo todo el tiempo, así que me quitaron ese privilegio".

Lo que ellos no se imaginaban es que la cantante abrió a sus espaldas un perfil secreto de Twitter en el que sigue desfogando toda su creatividad políticamente incorrecta.

¿Que cómo nos hemos enterado? Pues porque, como ella misma dijo, Adele es una bocazas y lo soltó el pasado martes en un concierto en Australia. "Estaba mirando Twitter ayer por la noche... Ellos no lo saben, pero tengo una cuenta secreta. Bueno, ahora obviamente lo saben porque lo acabo de decir. Cuando digo 'ellos' me refiero a mis agentes".

"Según parece Adele tiene una cuenta secreta de Twitter. Es hora de ponerme mi sombrero de salir a cazar".

La gran pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo está clara: ¿cómo encontramos esta maravillosa cuenta?

Omg just found out @Adele has a secret twitter account that she uses to drunk tweet haha I'm dying to find it now — Benny phillips (@3Dnexttxen) 15 de marzo de 2017

"Dios mío, acabo de descubrir que Adele tiene una cuenta secreta de Twitter que utiliza para escribir borracha, me muero por encontrarla ahora mismo".

Wait has anyone found Adele's secret twitter yet?? 😂 — Rhett (@TheRhettB) 1 de marzo de 2017

"¿Alguien ha encontrado ya la cuenta secreta de Twitter de Adele?".

Reading your guesses about Adele's fake account is the only thing that drags me to twitter 😂😂😂 — Ida (@AidaBlueAdkins) 2 de marzo de 2017

"Leer vuestras teorías sobre la cuenta falsa de Adele es lo único que me arrastra a Twitter".

Adele has a secret twitter account for drunk tweeting. Adele is a genius. — Karen Sweeney (@karenlsweeney) 15 de marzo de 2017

"Adele tiene una cuenta secreta de Twitter para postear borracha. Adele es una genio".

¿Lo más heavy de todo esto? Sus mayores fans ya lo habían sospechado...

Starting to think that Adele has a secret Twitter 👀 — Adele Union (@AdeleUnion) 9 de junio de 2016

De momento, nos tocará seguir en ascuas mientras Adele nos observa en la sombra...

"i've been looking on twitter...i have a fake account." adele is always watching 👀 pic.twitter.com/IQmDpYkaU4 — Dominique ❁ (@adelembetea) 1 de marzo de 2017

"'He estado mirando en Twitter... tengo una cuenta falsa.' Adele siempre nos está mirando".

[Vía Mashable]