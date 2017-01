Activistas LGTBI montan una fiesta frente la casa del vicepresidente americano

El pasado miércoles, las banderas de arcoíris, los tutús, el spandex y los tacones de aguja invadieron los aledaños de la casa de Mike Pence, el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos.

Y no, Pence no estaba avisado de semejante despliegue.

Medio escrache, medio happening musical, esta protesta (organizada por asociaciones queers como WERK for Peace y DisruptJ20) consiguió reunir a unas 200 personas en una fiesta a las puertas de la casa del futuro vicepresidente.

Pence tiene un largo historial en lo que a homofobia se refiere: el que será mano derecha de Trump definió el matrimonio entre personas del mismo sexo como “colapso social” y pidió que se destinase dinero público a reconvertir en heterosexuales a los gays.

El ambiente de la marcha, a la que se sumó gente LGTBI y simpatizantes de todas las edades, era abiertamente festivo: con Rihanna a todo trapo, y al grito de “Daddy Pence, come to dance” (“Papi Pence, ven a bailar”), el objetivo de la manifestación era llegar hasta las puertas de la residencia de Mike.

Aunque la policía terminó cortando la calle que llevaba hasta la casa de Pence, eso no desalentó a los manifestantes: Firas Nasr de Werk for Peace y el resto de activistas siguieron dándolo todo, coreando “aquí estamos/ somos queers / y vamos a bailar”.

Puede que fuese la última noche de Pence en esa casa, pero seguro que jamás la olvidará.

A continuación, algunos documentos del desmadre.

These are the streets outside Mike Pence's house in D.C., shut down by activists throwing a Queer Dance Party tonight. Pure jubilance. pic.twitter.com/GrJAgvSZBh — Jack Smith IV (@JackSmithIV) 19 de enero de 2017

Hundreds are dancing to @rihanna outside of VP Elect Mike Pence's DC house to protest what they view as his anti-gay policies. pic.twitter.com/Kim1nbAjHi — Ellison Barber (@ellisonbarber) 19 de enero de 2017

Dance protest has arrived - now dancing a half a block from Mike Pence's rental house. Were chanting "Daddy Pence, come dance" pic.twitter.com/kaUEbUXxAC — Betsy Klein (@betsy_klein) 19 de enero de 2017

Police blockaded the way about a block from Pence's, but stood by calmly. "Just as the police would do in any democratic country." —Nasr pic.twitter.com/YPzLhsmAZz — Jack Smith IV (@JackSmithIV) 19 de enero de 2017

If this video of @werkforpeace organizer Firas Nasr leading the protest doesn't make you want to become a political organizer, nothing will. pic.twitter.com/tBHiRMOsa4 — Jack Smith IV (@JackSmithIV) 19 de enero de 2017