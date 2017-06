Un francotirador canadiense mata a un miembro del ISIS a 3,5 kilómetros de distancia

Un poco menos que la distancia que hay entre el Empire State y el Museo Metropolitan de Nueva York.

Algo así como disparar desde Atocha hasta la Gran Vía, en Madrid.

Más o menos como acertar desde el Museo Nacional de Antropología a una de las puertas de entrada del Museo de la Cera, en el Distrito Federal de México.

Tenemos nuevo récord guinness de tiro militar y se trata de un canadiense que alcanzó a un miembro del Estado Islámico a más de tres kilómetros y medio de distancia (3.540 metros para ser exactos) en Irak.

Lo confirmaron las Fuerzas Armadas de Canadá, informó el medio canadiense The Globe and The Mail, y el autor es miembro de las Joint Task Force 2.

La bala tardó menos de 10 segundos en dar con el objetivo. Un rifle de élite McMillan TAC-50 lo hizo posible.

"Por motivos de seguridad operacional y para preservar la seguridad de nuestro personal y nuestros compañeros de coalición no aclararemos detalles sobre cómo, dónde y cuándo tuvo lugar el incidente", informaron las fuerzas canadienses según el mismo diario.

"El disparo interrumpió un ataque de Daesh a las fuerzas de seguridad iraquíes", comentó la misma fuente militar al medio canadiense.