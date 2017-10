Fotos: Yespleaseblog

Seguir las redes sociales de algunos es un ejercicio de autoflagelación.

Pongamos que nos da por compararnos: yo en mi rutina espesa de la que sólo salgo para darle la vuelta al colchón y tú, mientras tanto, tirado en una cama balinesa atrapando el sol en una copita de champán Dom Pérignon. O navegando entre delfines en Grecia. O bailando en un desfile de Barbados. TÚ (no yo).

Cada una de esas escenas son parte de la vida entre burbujas que supuestamente gasta la bloguera Lotte Brouwer. Cielos azules, flores y selfies de pies; hasta que de repente una mañana, en su timeline perfecta, se cuela una reflexión real:

(¿Alguien más tiene una hiriente sensación de soledad en ocasiones? No me gusta mostrar mi alma en la red, ¿pero hay alguien más ahí fuera?)

Una pregunta en una red social y la vida perfecta se descubre antisocial.

Sus seguidores dijeron que sí, que por supuesto, que como ella hay cientos ahí fuera: “100% sí. A veces me siento solo entre una multitud de personas. No estás sola”, le dijo un seguidor.

“Cuando todo el mundo pone sus vidas en las redes sociales, parece que todos estén felices y contentos. Pero nadie habla de lo que pasa fuera de la red”, escribió otro fan haciendo referencia a la sonrisa esclava de nuestro yo digital.

Riding into the weekend ✌🏻Deadlines done (for the most part), and have friends coming round for dinner tonight 🥂 and tomorrow we're off to the lake house 🌾 Thank God it's Friday 🙌🏻 What's everyone else up to this weekend? Una publicación compartida de Lotte Brouwer 🦄 (@yespleaseblog) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 8:33 PDT

Lotte siguió tirando del hilo: “Siento que realmente no tengo amigos cercanos, solo unos cuantos conocidos que realmente no importan. Recientemente me he deshecho de mucha gente tóxica con los que pasaría mucho tiempo pero han resultado no ser buenos amigos”.

Una tuitera apuntó que trabajar como freelance –siendo tu propio jefe– puede ser una experiencia muy solitaria, y Lotte confesó que tenía un poco de esa soledad: “Yo trabajo desde casa y a veces puedo estar una semana sin ver a una sola persona”.

Tras recibir un poco de empatía la bloguera dijo sentirse reconfortada y dolida al ver que tanta gente se siente así. Agradeció los mensajes y continuó con el carnaval: desde entonces Lotte ha seguido subiendo imágenes-estatus de su dolce vita.

We've got company 🙌🏻🇬🇷🌊🐬 Four large dolphins swam alongside our boat for an hour, weaving in and out of the water - I joined them for a few seconds but as soon as I saw them under water through my snorkel I quickly chickened out! #greece #sailing #hodja #dolphins #wilddolphins Una publicación compartida de Lotte Brouwer 🦄 (@yespleaseblog) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 12:09 PDT