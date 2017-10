El Taj Mahal queda fuera de guías turísticas de la India por su origen musulmán

Será una de las Siete Maravillas del Mundo, pero no para todos. El estado de Utter Pradesh, en la India, ha obviado al Taj Mahal en un folleto turístico destinado a destacar las atracciones de la región.

El cuaderno de 32 páginas titulado Turismo en el Utter Pradesh- Posibilidades Ilimitadas y presentado por la ministra de turismo del estado, Rita Bahuguna Joshi, se desentiende del célebre palacio ubicado en la ciudad de Agra por –aparentemente– cuestiones religiosas.

Aunque fue edificado por el sultán mongol Mughal Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, el detalle romántico no esconde el hecho de que este mausoleo de mármol blanco, Patrimonio de la Humanidad desde 1983, atiende a las enseñanzas del profeta Mahoma.

En un país en el que el islam es la segunda religión más profesada, a más de 50 puntos porcentuales de la primera –el hinduismo–, no extraña que algunos políticos renieguen de la maravilla de Agra. La sienten ajena; un reclamo que atrae a 7 millones de turistas anuales. Llena la caja y punto.

En esta emoción se mueve el primer ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, quien acostumbra a criticar la costumbre de regalar estatuas del Taj Mahal a dignatarios extranjeros. “Los dignatarios extranjeros suelen llevarse a casa réplicas del Taj Mahal y otros minaretes que no reflejan la cultura india”, dijo a principios de año.

¿Y qué regalaría el político a sus anfitriones? En el folleto editado por la oficina de turismo de su estado aparecen en cambio proyectos actuales y futuros, como el templo de Gorakhnath, del cual Adityanath es sacerdote principal.

Entrada principal del Templo de Gorakhnath

La omisión de este símbolo ha encendido los ánimos de políticos, historiadores y periodistas; ofendidos ante la profanación al dios Turismo. Quizás sea menos absorbente, pero tiene tantos o más acólitos.

Así, el portavoz del partido del Congreso Abhishek Manu Singhvi preguntó: "¿Cómo se puede imaginar el turismo en Uttar Pradesh o la India sin el Taj Mahal. Si es un folleto sobre el turismo y excluye el Taj, muestra un sesgo religioso claro que está completamente fuera de lugar”.

Otros volcaron su indignación en Twitter. El escritor e historiador William Dalrymple calificó a Yogi Adityanath de “monje loco” por prescindir del mausoleo. Y el activista Dhruv Rathee twitteó: "El gobierno de Yogi ha difamado la herencia de nuestro país al eliminar el Taj Mahal de la lista de turismo. Sería una broma en cualquier medio internacional”.

Yogi govt. has defamed our country’s heritage by removing Taj Mahal from tourism list. Would be a butt of all jokes in international media