Así es como guardar un secreto tortura lentamente a tu cerebro

Todos tenemos secretos incrustados en un rincón mugriento de nuestro consciente, cogiendo polvo. Claro que nos gustaría poder airearlos y tenderlos en el patio, como una sábana blanca a la vista de los vecinos, pero entonces perderían su nombre y la única misión por la que perduran en nuestra memoria: jodernos la vida.

Un equipo de científicos acaba de revelar –en un estudio publicado por PsycNET– que los secretos nos duelen. Da igual cuánto tiempo los mantengamos a cubierto, da igual la naturaleza dramática de la información; duelen.

Los investigadores de la Universidad de Columbia encuestaron a 600 participantes y encontraron que el 96% de ellos eran custodios de algún secreto, casi siempre de índole romántico.

También les preguntaron con qué frecuencia se veían obligados a esconder el secreto y cuántas veces pensaban en él en el plazo de un mes. En la última pregunta respondieron – por promedio– que un total de dos veces les volvía a la mente, y resultó que ese pensamiento automático es el que más daño les hacía.

Es ahí donde los científicos encontraron el foco del dolor. Los participantes no sufrían tanto al verse en situaciones sociales en las que se les preguntaba por el secreto como en la intimidad de sus pensamientos, a solas; dándoles vueltas al asunto. Esta rumia les llevaba a presentar síntomas de ansiedad y agotamiento mental.

El resultado fue parecido entre los turistas consultados por investigadores en las calles de Nueva York, lo cual sugiere que el contenido del secreto no resulta especialmente dañino, sino que es el hecho de conservarlo en la mente lo que realmente nos conduce a la ansiedad.

En un análisis complementario, los científicos preguntaron a 186 personas cómo les afectaba a nivel mental el hecho de reflexionar en un evento negativo públicamente conocido. Los consultados de este grupo admitieron que también les resultaba desagradable, pero a un nivel menos dañino que quienes guardaban secretos.

Si me quieres, no me cuentes tus mierdas.