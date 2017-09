5 millonarios descubren su secreto para no perder contacto con el resto de la humanidad

Las historias de millonarios hechos a sí mismos provocan dos efectos: repelen por el tufillo a épica de autoayuda o atraen por la curiosidad aspiracional: ¿cómo se ha forrado y cómo puedo hacerlo yo?

A continuación van 5 consejos un poco extravagantes de gente que ha amasado grandes fortunas y ha sabido conservarlas. De Silicon Valley a Hollywood; todos tienen su truquito lifehack para compartirlo con el resto de la humanidad.

Richard Branson

Un clásico en los ránkings de multimillonarios. El hombre de la melena pajiza y la sonrisa perenne ha acumulado más de 5 mil millones de dólares con las 400 compañías agrupadas bajo el logo de Virgin. ¿Su consejo? Haz lo que amas y pon un sofá en la cocina.

"La verdad es que, siempre y cuando tengas una cocina que tenga espacio para un sofá, un dormitorio y una pareja a la que ames, no necesariamente necesitas más complementos en tu vida. Tengo mi propia pequeña isla en el Caribe, pero cuando estamos en esa isla, tendemos a vivir en la cocina". Ahá...

Anthony Hsieh

CEO y fundador de LoanDepot, una compañía quepermite solicitar préstamos e hipotecas a través de Internet. La empresa es la segunda prestamista no bancario de Estados Unidos y el jefe un señor con mañanas muy largas: su clave del éxito consiste en juntar las noches con los días.

Hsieh despierta cada día a las 4:45, disfruta de una hora de introspección silenciosa, corre de 6 a 6:40, lleva a sus hijos a la escuela y a las 8:15, casi cuatro horas después de apagar el despertador, empieza a trabajar.

Warren Buffett

Inversionista estadounidense, magnate de negocios y filántropo. Desde febrero de 2017 es la segunda persona con más pasta de su país. Este anciano de casi 90 años explica que para tener mucho de todo hay que darle más crédito a los pasatiempos. Él, por ejemplo, dedica parte de su tiempo libre a tocar el ukelele, pues –afirma– eso le ayuda a desarrollar la creatividad y liberar el estrés.

Oprah Winfrey

Es una de las reinas del entretenimiento en Estados Unidos con su propia cadena de televisión, OWN, desde la que factura 3 mil millones de dólares. La presentadora de Misisipi no sólo no contradice a Warren Buffett, sino que va un paso más lejos.

Oprah practica la quietud. Asegura que medita en dos sesiones de 20 minutos repartidas a lo largo del día, desocupando de esta manera las tensiones de cuerpo y mente.

"Me doy una dosis saludable de tiempo tranquilo por lo menos una vez al día (y cuando estoy bien dos veces). 20 minutos por la mañana, 20 por la noche. Sólo desde ese espacio puedes crear tu mejor trabajo y tu mejor vida ".

Meryl Streep

Por último, representando a la colina más célebre de Los Ángeles, la actriz con más nominaciones a los premios Oscar ofrece su truco para mantener el talento a buen nivel. Meryl Streep dedica parte de su tiempo libre a tejer.

""Vivo una vida muy poco espectacular. Me encanta sentarme en mi silla en la sala de estar y tejer. Soy una persona muy frugal ''.

De esta manera, al combinar los consejos de celebridades financieras y artísticas quedaría la siguiente receta del éxito: levantarse a las 4,45 de la mañana, poner un sofá en la cocina, tocar el ukelele, meditar 40 minutos al día y tejer.

Me pongo a ello.

(Vía FashionBeans)