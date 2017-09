Las 'normas para salir con mis hijas' de un padre feminista

“Vengo a su casa a pedirle la mano de su hija”.

Podría ser el pre-climax de una película en la que un jovencito tierno se postra ante el padre tirano de corte a cepillo y mandíbula cuadrada. Una escena fuertemente patriarcal (banalizada por el cine de comedia de Hollywood) que pocas veces cruza los límites de la gran pantalla. Pero, ¿y si aún hay padres que se creen con el derecho de imponer el destino de sus hijas? ¿Y si hay novios que piden manos a terceras personas?

Quizás sea un gag del cine, sin embargo la petición de mano está fuertemente instalada en el imaginario colectivo. Solo así se explica el éxito que ha tenido el escritor J. Warren Welch al compartir en redes sociales las normas que impone a todo aquel que quiere salir con algunas de sus 4 hijas.

Su post en Facebook, compartido más de 40.000 veces en Facebook, se titula ‘Rules for dating my daughters’ (normas para salir con mis hijas) y dice así: “Tendrás que preguntarles a ellas cuáles son sus normas. No estoy educando a mis hijas para ser la clase de mujeres que necesitan que su padre actúe como un loco posesivo para que las traten con respeto. Tú las respetarás, y si no lo haces, puedes estar seguro de que no necesitarán mi ayuda para ponerte en tu lugar”.

De este modo, el escritor atrae con un título-gancho a los padres sobreprotectores que, una vez dentro, lejos de reafirmar sus normas, se dan de bruces con una educación más libre; más sana.

Según consideró en una entrevista para el diario Today, es normal que los padres quieran proteger a sus hijas, pero hay posturas que se alejan del “instinto protector” y en realidad consolidan la creencia de que las mujeres necesitan que los hombres cuiden de ellas.

“Yo era feminista antes de tener a mis hijas, pero ellas me ayudaron a darme cuenta de que no tengo ningún derecho a tomar decisiones sobre su vida”, argumentó Welch, que tiene cuatro hijas menores de edad: Ashton y Jade, de 16 años, Carmen, de 12 años, y Laney, de 7 años.