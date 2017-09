Las 12 mejores fotografías del año para empoderar a los indígenas en peligro

Segundo Chuquipiondo Chota, Indígena ashaninka, Perú

Survival International ha publicado las 12 fotos ganadoras de su calendario anual coincidiendo con el Día Mundial del turismo. Una jugada maestra teniendo en cuenta que el turismo no sostenible es una de las principales causas de la destrucción del hábitat de los indígenas de medio mundo. Hay centenares de historias desconocidas que no llegan a los medios porque los implicados no buscan ningún protagonismo; sólo desean que los dejen vivir tranquilos como lo han hechos durante miles de años, generación tras generación.

En esta línea, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, ha elegido para ilustrar la portada del calendario de Survival We, the People 2018 la imagen de un hombre samburu de Kenia, del fotógrafo Timo Heiny.

Una serie de desalojos violentos por parte de la policía keniata obligarona miles de samburus a abandonar la zona conocida como Eland Downs. Se prendió fuego a viviendas, se asaltó a personas y se reboó su ganado. Las expulsiones se produjeron después de que las tierras fueran adquiridas por dos organizaciones medioambientales, The Nature Conservancy (TNC) y African Wildlife Foundation (AWF). Ambas han promocionado las 17.100 hectáreas de tierra como una oportunidad para que Kenia cree su “más reciente parque nacional” y para “estimular el turismo”.

Otra vez el turismo no sostenible como aliado para acabar con las formas de vida ancestrales del pueblo indígena.

Por otra parte el calendario, destinado a recaudar fondos para las campañas de Survival International, nos adentra en los modos de vida extraordinariamente diversos y en gran medida autosuficientes de pueblos indígenas y tribales de diferentes partes del mundo. El caendario 2018 de Survival International puede adquirirse en la tienda de Survival.

Los otros 11 ganadores del concurso son:

Alice Kohler – joven araweté, Brasil

Sabine Hammes – mujer bayaka, República Centroafricana

Renato Soares – hombre kayapó, Brasil

Mattia Passarini – indígena kinnaura, India

Percy Ramírez Medina – niño quechua, Perú

Gabriel Uchida – niña uru eu wau wau, Brasil

Phillippe Geslin – indígena inuit, Groelandia

Renato Soares – indígenas kalapalos, Brasil

Geffroy Yannick – mujer kham, Tíbet

Giordano Cipriani – niños de la tribu hamar, Etiopía