Cómo evitar que tu cama se convierta en un nido de arañas

Entre las picaduras corrientes de todos los veranos a veces aparecen algunas más anchas con un boquete oscuro en el centro. No son de mosquito, esas las tienes identificada, y probablemente (cruza los dedos) tampoco sean de pulgas. ¿Entonces qué es?

Entonces es una araña.

Suelen entrar en casa en primavera, con los primeros días de calor. La dificultad de distinguirlas, el tamaño inquietante de algunas y la fobia que muchas veces destapan hacen de éste uno de los insectos más temidos. Las personas luchamos contra ellas pero tamién la ciencia, por eso surgen una y otra vez teorías sobre cómo mantenerlas fuera del hogar. Casi todas erradas.

El diario británico The Independent ha conversado con Lawrence Bee, portavoz de la British Arachnological Society, sobre algunas de esas viejas teorías que supuestamente mantienen a las arañas alejadas.

Según Bee, las arañas no huelen las cosas como los humanos y da igual que coloquemos señuelos alimenticios. No irán. Recogen información mediante los pelos que tienen en sus patas a partir de las fluctuaciones del aire.

Bloquear los rincones del techo (cuelgan de ahí sus telarañas) y sacar las macetas al patio son las únicas estrategias.

Semejante hallazgo refuta las historias de gente que declaraba que los aceites de árbol de té y ciertos vinagres disuadía a los bichos de entrar en su casa. “Si alguien ha documentado los beneficios de esto, es pura coincidencia”, dijo Bee.

Desafortunadamente, tampoco hay evidencia científica que respalde la teoría de que las arañas pueden ser disuadidas por los castaños, Otro invent. Sí podría funcionar –sugiere el experto– tapar los tablones que sirven como suelo del hogar, pues es por donde aparecen los arácnidos. Cubrir las juntas de los tablones, bloquear los rincones del techo (cuelgan de ahí sus telarañas) y sacar las macetas al patio son las únicas estrategias que quizás ahuyenten al insecto.

Eso en cuanto a las arañas de rincón, pero ¿qué ocurre cuando no caben en la palma de una mano?, ¿cómo se le tapan las entradas a una tarántula de 20 centímetros? Lo cuenta Héctor Caballero, desplazado a la región amazónica ecuatoriana y colaborador de organizaciones humanitarias: "La tarántula de ese video tiene un veneno muy doloroso, sí, pero si intentabas acercarte o tocarla hacía lo posible por alejarse de ti. Ni se encaraba ni te atacaba. Obviamente también las hay peligrosas y agresivas", aclara.

"No todo el mundo tiene la misma sangre fría. Yo, por ejemplo, no he tenido siempre la misma templanza. Recuerdo en Karamoja, una zona tribal de Uganda donde había unas arañas espectaculares en la habitación. Tenía mosquitera en la cama, pero cuando una araña te quedaba detrás de la cabeza a menos de un metro… digamos que dormir tranquilamente no era una opción. Al final solo queda tener sangre fría y analizar la situación . Las posibilidades de que te toque si tú no vas a buscarla son casi nulas".

Más allá del acopio de templanza, Héctor recomienda un simple truco para lidiar con los intimidantes insectos: "Vigila tus zapatos. No es extraño que busquen escondites resguardados del frío y los zapatos son un lugar ideal. Por eso cuando te levantas lo mejor es sacudir los zapatos por la mañana antes de ponerte el calzado y, si es factible, dejarlos en un sitio alto durante la noche".

Al final,ambos nos invitan a que dejemos de lado los miedos y hagamos hueco a las arañas: es muy poco probable que ataquen y a cambio expulsarán a otros muchos insectos temerosos de caer en su red.

(Vía Independent)