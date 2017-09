Lo que los hombres piensan realmente de las mujeres inteligentes te va a dar mucha rabia

Getty.

Si eres una mujer inteligente, esto es algo que no te va a sorprender en absoluto, pero al menos ahora cuando lo comentes a tus amigos que crees que ese es el motivo por el que espantas a los hombres podrás abrir este estudio de la Universidad de Buffalo y mandarles tan ricamente a la mierda cuando te digan que "eso son paranoias nuestras".

No, no es una paranoia que nos hemos montado: la mayoría hombres idolatran a las mujeres que les sobrepasan en inteligencia mientras haya cierta distancia. Pero cuando llega el momento de la verdad están más interesados en las mujeres que son menos inteligentes que ellos. En las que no les hacen sombra.

El estudio, en el que participaron 650 hombres heterosexuales, y que fue conducido por la profesora Lora Park y publicado en el Boletín de Personalidad y Psicología Social, decía:

"Cuando los hombres esperaban interactuar con una mujer que estaba distante en el espacio (por ejemplo, en otra habitación), expresaban un mayor deseo de interactuar con ella cuando los superaba en inteligencia que cuando su inteligencia se mostraba inferior. Sin embargo, cuando los hombres interactuaban con una mujer real que estaba espacialmente próxima (por ejemplo, cara a cara), expresaron mayor deseo de interactuar con ella cuando se mostró menos inteligente que ellos que cuando los superaba en inteligencia".

Park considera que, al interaccionar con una mujer que parecía más inteligente que ellos, los hombres pueden sentir un "cambio temporal en su autoevalucación" (que puede traducirse en sentirse castrados), lo que les hace sentirse menos atraídos hacia esa mujer.

Según explicó Park a la revista Spring, "Hay una desconexión entre lo que la gente parece querer en abstracto cuando no conoce a alguien y lo que la misma persona está con ellos en un contexto social real".

Tal y como dice Park, a los hombres les importa sentirse dominantes de la situación. Cuando el dominio (de la inteligencia, en este caso) lo tiene la mujer, no saben a qué aferrarse. Sienten que su masculinidad se tambalea.

El estudio no se realizó entre hombres homosexuales, así que no podemos tener claro si los hombres sienten este mismo miedo a que las pelotas se les desprendan del cuerpo cuando su potencial pareja sexual es un hombre más inteligente que ellos, pero me da en la nariz que los números serían bastante diferentes.

Otro estudio que Park realizó en 2016 halló que las mujeres tienden a preferir parejas masculinas más inteligentes que ellas, algo que las frenaba a la hora de avanzar en profesiones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y, lo que es más triste, que las mujeres trabajando en estas áreas, trataban de mostrarse menos inteligentes cuando estaban en busca de una relación romántica.

[Vía Indy100]