¿Cuántas fotos caben en este mundo?

Getty

I. Diógenes digital

Quienes andamos por el mundo con las manos libres hemos perdido espacio frente al grupito de padres, amigos, novios y cuñados afanados en la ardua tarea de fotografiarlo absolutamente todo. “Ponte aquí”. “Ponte allí”. “Baja la cabeza”. Nuestros familiares nos usan de modelos y al mismo tiempo gritan al desconocido que les invade el encuadre. El problema es que todos somos desconocidos de alguien y, como consecuencia de habitar sociedades adictas al megapixel, todos somos un estorbo.

¿Qué ha pasado? “Creo que hay una obsesión por mostrar aquello que se hace en vez de vivirlo plenamente. Muchos nos hemos cagado alguna vez en el típico gilipollas que, en un concierto, saca el móvil para grabar un temazo en vez de estar saltando y emocionándose. Es el ‘síndrome de Diógenes digital’ que trata de paliar el paso efímero por la vida. Por un lado, lo veo como el resultado natural del avance tecnológico combinado con la obsesión ancestral de capturar el tiempo que se nos va implacable. Por otro lado, como un exhibicionismo gratuito que denota una profunda vacuidad”, reflexiona el fotógrafo profesional Kike Costas.

El avance tecnológico del que habla se traduce en una democratización de la fotografía gracias al salto de lo analógico a lo digital: “Hace años la fotografía costaba más dinero y cada carrete era una inversión, meditabas más las fotos porque sólo tenías 32 oportunidades, o 24. Hoy el ‘síndrome de Diógenes digital’ nos lleva a almacenar basura fotográfica absolutamente inservible. Al final viviremos rodeados de discos duros externos llenos de imágenes sin valor”, vaticina el también fotógrafo Héctor Vila.

Quizás hayamos transferido la capacidad de memoria del cerebro a la tarjeta gráfica, pero la intención de conservar recuerdos sigue siendo la de revisitar viejos fogonazos de felicidad. No cambia el objetivo, sino la profusión; al menos teóricamente. En la práctica, la obsesión por inmortalizar cada instante responde a un nuevo estándar de comunicación según el cual, si algo nos seduce, lo admiramos con una foto. Maravillosa la fuente; foto. Precioso el jardín; foto. Impresionante el cocodrilo gigante, vídeo:

Ocurre entonces que al mirar permanentemente por el visor de la cámara (o la pantalla del smartphone) nos perdemos gran parte de lo que hay por detrás, o al menos así lo considera la psicóloga y fotógrafa Oihana Marco: “A mí me pasaba que iba de viaje y lo vivía todo a través de la cámara, estaba centrada en imágenes muy concretas y terminaba siendo espectadora de mi propia experiencia. Deberíamos estar presentes, ponerle intencionalidad a la foto que queremos hacer; no disparar por disparar como si fuésemos francotiradores”.

También sucede que al cruzar esas imágenes con el turismo masivo y plasmar el resultado en las redes sociales, nos sale un collage redundante en el que queda patente que nos estamos fotografiando por pura comparación:

De hecho, tal vez sea la necesidad de compararnos en redes sociales el motor de la obsesión: “La esencia del ‘momento Kodak’ (fotografiar momentos felices) se ha transformado y amplificado con la lógica de lo digital donde cualquier momento se vuelve fotografiable siempre que pueda ser compartido. Y dado que las empresas detrás de las redes sociales generan sus recursos mediante el perfil de sus usuarios, cuanto más "compartan" más saben de ellos y más pueden alentarles a compartir. Es una ecuación perfecta”, apunta el sociólogo Edgar Gómez.

II. Selfie: el mundo como photocall

En tiempos de aquel ‘momento Kodak’ (principios de los 90) los grupos de amigos se juntaban en los salones de sus casas para ver fotografías de las vacaciones pasadas, y se llevaba más o menos bien porque sólo acontecia una vez al año. Hoy, Kodak sobrevive a la bancarrota y nosotros al nuevo androcentrismo selfie que se resume con la siguiente secuencia: “Yo en el Machu Pichu”. “Yo probando un brunch”. “Yo con mi colega el Cristiano”.

“El selfie ya existía en pintura, si no que se lo pregunten a Rembrandt, o en el género de la autoficción, tan en boga entre nuestros jóvenes escritores. Un selfie de vez en cuando no está mal, nos remite a la idea de autorretrato, que en el fondo es aquello que podemos mostrar con mayor legitimidad. Pero, de nuevo, la problemática surge del exceso; vivimos en una sociedad capitalista que fomenta la idea del individuo consumidor, empresa de sí mismo, y que constantemente se tiene que revalidar ante la opinión de los demás”, opina Kike Costas.

Esa validación tiene un peaje. Dentro de unas décadas, nuestros hijos escarbarán en Twitter buscando vestigios de nuestra inteligencia y encontrarán que formábamos atascos para sacarnos un selfie molón:

Colas para una foto de Instagram. El mundo se está volviendo imbécil. pic.twitter.com/4jLPfAUwFd — PabloMM (@PabloMM) 9 de mayo de 2017

“La moda del selfie tiene ese tic capitalista del consumo agotador: acumular, tirar, acumular, tirar... Junto a esto existe una tendencia a transformar lo mundano en extraordinario a través de las redes sociales. Internet nos ha convertido en narcisistas ávidos de notoriedad a golpe de me gusta”, afirma Oihana Marco. “Diría que el lema de hoy es: me hago fotos, luego existo”.

Para la psicóloga, hay cierto estatus en compartir las fotos de nuestro ascenso al último piso de la Torre Eiffel o nuestro paseo por el tramo más exigente de la Muralla China. El fondo importa poco, importa que eres tú y estás ahí.

“Es exhibicionismo, nada que ver con el autorretrato. Yo doy un taller de empoderamiento a mujeres inmigrantes y utilizamos el autorretrato para recoger su mundo físico y emocional. Lo abordamos desde un punto de vista psicológico, hablamos de cómo se ven a un nivel más profundo y a partir de ahí le damos un valor terapéutico. En este caso, fotografiarte ayuda a exorcizar un poco tu desesperación”.

Hay una clase de foto que ayuda a sacar el dolor y otra que se aprovecha de él: sonrisa ancha en el monumento de Berlín por el genocidio judío. El artista Shahak Shapira lo tituló "Yolocausto" en una serie de montajes como el de abajo.

III. Si todos somos fotógrafos, ¿para qué sirven los profesionales?

Viendo a gente jugarse el tipo para fotografiar un acantilado cuesta no añorar aquellos tiempos en los que la cualidad se medía en el detalle del plano cerrado. La fotografía, entonces, se discutía en términos de militancia –o de Nikon o de Canon–.

¿Era mejor aquello? No. Es nostalgia de un pasado mítico. Hoy, por suerte, no hace falta ser Alberto García-Alix para tirar una foto, ni tener un pepino de 1.500 euros. Que todos podamos explorar la creatividad es una gran noticia. Pero, con tanto fotógrafo amateur, ¿qué espacio queda para los profesionales?

“No creo que se nos aprecie tanto como antes, que cuando decías que eras fotógrafo o realizador la gente se sorprendía. Ahora son profesiones más vulgarizadas, en el buen sentido de la palabra, y accesibles a todo el mundo. Eso nos puede permitir convertirnos en mejores personas con un alma más enriquecida, sin embargo, también aumenta exponencialmente la información sin ningún tipo de interés. Estamos llegando a un punto en el que hay más generadores de contenido que consumidores del mismo”, apunta Kike Costas.

“La gente sigue pensando que vivo del aire y aún me piden sesiones gratis o trabajos a cambio de cosas. Muchas veces te dicen: claro, yo con esa cámara también echo fotos... no es así, he visto verdaderos zoquetes fotográficos con equipos de primera y auténticos artistas con equipos amateur. En definitiva, a los fotógrafos no se nos tiene especial aprecio por nuestro trabajo; aunque luego hay quien te soprenden y te reconoce por la calle”, cuenta Héctor Vila.

“Yo me he cansado de escuchar, 'qué buena cámara tienes y qué buenas fotos hace tu cámara'. Parece que predomine la cámara y la técnica sobre el fotógrafo artista. A mí me gusta centrarme en el alma, en la mirada propia, en sacar algo que no se ve a simple vista; eso es lo que de verdad nos hace diferentes”, cierra Oihana Marco.