Esta viajera con agorafobia recorre el mundo a través de Google Street View

Hace dos meses, Jacqui Kenny se enteró de que tenía que presentar su exposición fotográfica en Nueva York, y la neozelandesa afincada en Londres empleó todo ese tiempo para mentalizarse. Visualizó cada paso: embarque, pasajeros subiendo sus maletas, encendido de motores, despegue, etc.

Es el ejercicio mental que sigue una persona con agorafobia, trastorno de ansiedad que se traduce en un miedo irracional a los espacios abiertos y con gente. Kenny teme perder el control y que su imaginación le lleve a una espiral de temores ciegos: “En un día malo caminar por el pasillo de un supermercado puede ser realmente difícil. He vivido con ansiedad extrema y ataques de pánico durante 20 años".”, cuenta a la web Engaget.

Aún con todo, Kenny no renuncia a descubrir mundo. El año pasado la empresa de marketing para la que trabajaba cerró y ella decidió escapar de sus malos pensamientos viajando a través de Google Street View.

Gracias a la herramienta Street View pudo recorrer varias ciudades de Chile, Mongolia y Senegal; de las que extrajo más de 27.000 capturas con las que compuso un álbum fotográfico de su trayecto virtual.

Esta viajera poco ortodoxa se obsesionó con los encuadres de sus capturas, exploró callejuelas a diario “desde por la mañana hasta altas horas de la madrugada” y comenzó a subir las imágenes a Instagram omitiendo que la verdadera fuente de su proyecto se llamaba ansiedad.

De partida no fue valiente –admite –, pero pronto cambió el nombre de la cuenta y le dio el actual Agoraphobic Traveller. Bajo esa paradoja, con la agorafobia y la ansiedad como vehículos, Jenny caza retratos efímeros que desaparecen cuando Google Street View actualiza sus imágenes.

Sin capacidad de maniobrar con el juego diafragma-obturador, la viajera agorafóbica selecciona paisajes que están cerca o muy lejos del ecuador, logrando de este modo una estética sobreexpuesta de sombras acentuadas. Son imágenes desérticas, abrasadoras; si las pusiéramos una detrás de otra a razón de 24 fotografías por segundo, darían como resultado una escena de la película Comanchería.

“Mucha gente me pregunta si siento que estoy allí cuando paseo por Street View. No, no me siento así. Sé que hay una desconexión completa y simplemente busco algo visual, para nada trato de conectar con la cultura de la zona, porque, ¿cuánto puedo saber sin hablar con la gente de la zona?”, explica en Engaget.

Lo interesante del proyecto –dejando de lado el registro estético– es que al exponerse en Internet ha descubierto lo poco que le importaba a sus amigos y lo mucho que puede desahogarse con los demás. Desde que abrió su cuenta, Jenny intercambia mensajes con seguidores de Bolivia y Tailandia que también tienen agorafobia.

Más aún: la neozelandesa se ve con fuerzas para coger un avión a Nueva York y darse un baño de multitudes en la puesta de largo de su exposición.