11 hábitos sociales que necesitamos replantearnos con urgencia

Muchos de nuestros comportamientos en el ámbito social están condicionados por una inercia que a todos nos incomoda en algún momento de nuestras vidas, pero a la que casi nadie pone remedio. ¿Cuáles son los hábitos sociales que más nos incomodan? ¿Qué cosas hacemos o dejamos de hacer porque no están bien vistas?

Reddit ha elegido los siguientes 11 puntos. Quizás, identificándolos, empecemos a deshacernos de ellos.

1. La solidaridad de red social.

"Tener que publicar en las redes sociales fotos de ti mismo haciendo cosas buenas, porque si no las publicas es como si no lo hubieras hecho. Acabo de vivir la tormenta más espantosa aquí en Houston con el huracán Harvey, y he visto a un montón de gente subiendo fotos de ellos mismos ayudando con muros derruidos; lo cual está muy bien. Sin embargo, otros criticaron que la gente esperaba mucho para empezar a ayudar, solo porque el hecho de empezar a ayudar un día después del huracán en el interior de las casas y no tener foto de ello parecía como si nunca lo hubieran hecho. Lo siento, pero no necesito grabarme ayudando para saber que lo he hecho, no todo el mundo necesita la palmadita en la espalda de las redes sociales. Esta sociedad en la que vivimos es tan molesta…"

2. Hacer planes en solitario es de frikis.

"El mes pasado fui por primera vez a ver una película yo solo, y fue maravilloso".

3. Sentirte culpable por rechazar las horas extras.

"Solo tengo un día libre a la semana y lo voy a coger. Si me pides que vaya a trabajar en mi día libre y yo digo que no, preguntar “¿Estás seguro? Piensa en el dinero” una y otra vez no va a cambiar las cosas. Normalmente siguen maltratándome hasta que me obligan a poner una excusa, entonces me siento culpable por mentir. Sólo necesito un día libre, dadme un respiro".

4. Las chicas nunca escriben primero.

"Las normas arbitrarias de quién debe escribir antes a la otra persona son… Si me gusta hablar con la otra persona, realmente preferiría no estar pensando en si es demasiado pronto para decir “hola” y si esa persona se alejará de mí porque por esas mismas reglas considera que ese “hola” es un poco desesperado".

5. Dar dinero como regalo es impersonal.

"Mi padre y su esposa me dan dinero en cada cumpleaos y siempre es mi regalo favorito. Soy un joven pobre que ha perdido todas sus aspiraciones materiales. Todo lo que necesito es poder pagar mis préstamos estudiantiles".

6. Las bodas hay que anunciarlas bien.

"Lo he visto recientemente, así que no sé si se trata de una costumbre o algo nacido de las redes sociales que se convierte en fenómeno social. Hablo de los montajes fotográficos de las bodas venideras. Con una o dos imágenes del anuncio debería bastar, pero estoy viendo que muchos de mis amigos suben a Facebook más de 200 fotos profesionales".

7. Abrir el regalo delante de quien te regala.

"Recientemente he vivido la experiencia opuesta en Asia, donde la gente abre los regalos en privado. Es un alivio. Allí nadie tiene que fingir alegría cuando no le gusta un regalo, sabiendo además que lo va a devolver en cuanto tenga la menor oportunidad".

8. No hablar del sueldo con los compañeros de trabajo.

"La única razón por la que existe esta costumbre es evitar que la gente se lleve un disgusto al saber que están siendo jodidos".

9. Mostrar respeto por todos los ancianos.

"He vivido el tiempo suficiente como para ver con mis propios ojos que los ancianos más miserables son los que con 20 años también eran desagradables. Si estaba bien recriminarles algo a los 20 años, también está bien hacerlo cuando tienen 80. La crueldad nunca debe tolerarse".

10. Si vas de vacaciones siempre tienes que traer regalos.

"No, si voy de vacaciones quiero disfrutar de mí mismo y gastar el dinero que tanto me ha costado ganar como me dé la gana. También en mí. ¿Por qué debería llevar regalos a nadie? Ellos son más que bienvenidos a que visiten el mismo destino en sus próximas vacaciones".

11. Los políticos en campaña tienen que repartir besos, también a los niños.

"En serio, ¿qué intentan conseguir con esa tontería?"

(Vía Reddit)