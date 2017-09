Esta instagramer dejó de ser esclava del fitness y perdió 70.000 seguidores

Instagram: Wayofgray

Hace unos meses, Sophie Gray hubiese posteado una foto de sus abdominales perfectamente moldeados junto a la consigna crosffitera: “nada sabe tan bien como sentirse en forma”. Ahora, liberada, la nueva Gray ha visto la luz: “la pizza y las galletas saben mejor”.

Esta modelo canadiense llevaba tres años enganchada a las mancuernas, y sus seguidores tan contentos. En cuanto anunció que dejaría de postear (en Instagram) imágenes suyas en bikini presumiendo de six-pack su cifra de admiradores cayó de 430.000 a 367.000.

La imagen con la que Gray explicaba su nueva política de publicaciones se acompañaba de un texto en el que insistía que “tener six-pack y thigh gap (espacio entre los muslos) no te hace más feliz”, pero sus 70.000 seguidores a la fuga no opinan lo mismo. La querían adicta e hipermusculada.

No obstante, la sangría de fans no ha sido óbice para que Sophie mantenga su nuevo enfoque con el que –asegura– se siente mucho más feliz. “Aquellas imágenes me hacían sentir de manera inadecuada”, escribió en un post.

“Siempre me preocupaba por mi imagen corporal, porque mi ‘valor’ en Instagram dependía de ello. Fui yo quien estuvo detrás de esa cuenta durante tres años. Vi cuáles son las imágenes que mejor funcionaban y me di cuenta de lo que la gente quería ver: más físico, más delgadez, más definición y perfección”.

Ese ansia por encontrar los acabados más finos y perfectos, como de mueble escandinavo, no sólo era perjudicial para la modelo canadiense; también para sus seguidores, que se miraban en un espejo distorsionado.

En una entrevista para Marie Claire, Gray dijo que quiere promover un cambio positivo: “No quiero llevar a nadie al dolor o la ansiedad con el retrato de un cuerpo y una vida aparentemente perfecta. Me gustaría proporcionar entendimiento y compasión a aquellos que están viviendo con ansiedad, ayudarles a superarla. De esa manera sentiré que mi experiencia con mis propios problemas valdrán para algo”, afirmó.

Desde que inició este nuevo camino, la cuenta en Instagram de Sophie está recuperando poco a poco la masa de seguidores que la respaldaban; sumándose ahora a un discurso mucho más real. Un ejemplo:

"Quiero que sepas que no soy perfecta como muchas personas comentan en mis fotos. Cuando desperté esta mañana quería cancelar todos mis planes porque me sentía demasiado avergonzado para salir de mi casa. Soy WayofGray y realmente vivo el estilo de vida que promuevo, pero aún así mi piel también sufre. He intentado todo –suplementos, cremas y todo lo que recomiendo a otras personas–, pero mi cuerpo tiene un plan diferente. Detrás de cada persona hay una persona real, y yo soy tan real como todos vosotros (tengo acné, me encanta el pastel y a veces lloro cuando me siento sola)”.