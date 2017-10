10 videojuegos que nunca salieron a la luz... pero deberían

Títulos como Conga Master o Insult Simulatordemuestran que cada vez hay menos límites a la hora de crear videojuegos. Cualquier idea loca puede acabar materializándose en plataformas como Steam, y una persona aburrida puede triunfar pasando por alto todo tipo de censura.

Aun así, son muchas las ideas que nunca llegan a convertirse en videojuegos. Proyectos ambiciosos que podrían llegar a competir con las grandes estrellas del mercado. El escritor Nate Crowley ha hecho una recopilación de 100 juegos que tendrían que haberse hecho desde los años 80 hasta la actualidad, y los ha recopilado en el libro 100 Best Video Games (That Never Existed).

A continuación, os dejamos con 10 videojuegos geniales que nunca podremos probar:

PETTY THIEF

Todos hemos sido alguna vez un pequeño ladronzuelo que roba reglices en la tienda de golosinas o cinturones en el ZARA. Esa presión que se siente al pasar por el mostrador disimulando no se iguala a ningún atraco a mano armada, y por ello es necesario que la experiencia se refleje tal cual en un videojuego.

LIZARD DESIGNER PRO: MILLENIUM EDITION

Cansados de Los Sims y con la pasión por los reptilianos en auge, es hora de crear un simulador de diseño como Dios manda: para reptiles. Si quieres tener un lagarto a la última, este es tu videojuego.

TONY HAWK'S FUTURISTIC HYPERWAR SKATER 8

Solo existe un videojuego capaz de hacer sombra a la gran nota de Ocarina of Time en Metacritic: Tony Hawk's Pro Skater 2. El juego del skater nos lleva a una época en la que salieron multitud de productos titulados con el deportista, a cual de ellos más original. Pero se quedó en el tintero la versión definitiva que mezclaría al patinador con naves espaciales, pistolas y marcianos.

CAPTURED BY THE SEX ORC

La mayoría de videojuegos obvian las intenciones del villano para con la princesa. ¿Qué ocurre cuando Bowser y Peach están solos en la intimidad? ¿Trama algo más Ganon con Zelda? Todas lo que siempre habías intuido pero nunca imaginarías se encuentran en un juego que rozaría los límites de la corrección política.

POETIC JUSTICE

La justicia no es siempre tan justa como quisiéramos, así que en ocasiones no nos queda otra que recurrir a que la bondad acabe siendo recompensada y la maldad castigada. Esta justicia poética tiene muchas interpretaciones, pero no se me ocurre nada mejor que un videojuego en el que puedas encarnar a celebridades como Bécquer o Benedetti.

GENGIS CAN'T

Todos sabemos que Gengis "Kan", pero ¿y si Gengis "Can't"? Este videojuego de estrategia te pondría en la piel de un emperador mongol mucho menos acertado que el original. No sería muy entretenido, pero al menos sería más realista.

EARTHWORM GYM

Son gusanos y van al gimnasio. Shut up and take my money.

1950s BEACH BASTARD

Las películas clásicas de Hollywood nos han dado muchas lecciones, como que las playas americanas están llenas de chulitos que se dedican a hacer la vida imposible a los protagonistas. Superar las pruebas de uno de estos matones de los años 50 podría ser el argumento perfecto para un videojuego ochentero.

NIGHT BUS ADVENTURES

Rimel corrido, zapatos en las manos, cabello revuelto, vómito desperdigado, botellas vacías, camisas abiertas... los elementos que se unen en los autobuses nocturnos son dignos de un documental. Así que, por supuesto, también son dignos de una aventura gráfica noventera con distintos finales... y ninguno bueno.

90s GOTH SOCCER

Maquillaje a lo Marylin Manson, looks a los Winona Ryder y un balón fantasmal en el videojuego de fútbol al que siempre has soñado jugar.