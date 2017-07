20 videojuegos que se convirtieron en obras de culto gracias a su música

Arte PG

Uno de los principales objetivos que tienen los videojuegos es adentrar al espectador en su mundo. Ya sea un juego de plataformas, un RPG o uno de estrategia, todos tienen una estética y un lenguaje propios que les convierten en algo completamente original.

En este contexto, la música es esencial. A lo largo de los años, los videojuegos se han convertido a una fuente musical totalmente equiparable al cine o al teatro. Sus bandas sonoras se han convertido en algo más que un acompañamiento, llegando a trascender el juego para ser la iconografía clave de un universo propio.

Esto ha llevado a que algunos juegos, además de por sus mecánicas o sus historias, sean reconocidos por su música. Aquí hemos destacado 20 que, sin duda, han sido claves a la hora de clasificar los juegos como un fenómeno cultural:

20. Shenmue

Shenmue fue uno de los títulos que mejor se adaptaron a los primeros pasos del 3D, convirtiéndose en un gran éxito para SEGA. Su retrato del Japón punk de los 80 fue inmejorable, y gran parte de la culpa la tuvo su banda sonora. Tanto la primera como la segunda parte (y esperemos que la tercera, que llegará en 2017) deleitaron al público con grandes hits musicales:

19. Bastion

La irrupción de los juegos indies provocó que grandes productoras apostaran por títulos que escapan de la lógica tradicional del mercado. Fue el caso de Bastion, una apuesta de Warner que consiguió grandes números con muy pocos recursos. La música fue una de las claves de su éxito:

18. Pokémon Red&Green

Crear un fenómeno como Pokémon debe de ser un trabajo de pico y pala. En este sentido, la música demostró estar muy cuidada. Pero hubo una canción que llamó la atención por encima del resto: la de Pueblo Lavanda. Aunque se ha convertido en un mito por las creepy pastas de la red, desde mucho antes ya provocaba escalofríos en los jugadores.

17. Silent Hill

Al igual que en el cine, el terror en los videojuegos no es nada sin un buen acompañamiento musical. La presión que sufre el jugador a la hora de ponerse delante de una oleada de zombies o espíritus depende, en gran parte, de la música. Y nadie duda de que Silent Hill lleva siendo la saga maestra en este aspecto desde su primer juego:

16. Street Fighter

Cuando todavía jugábamos en máquinas recreativas, la música de Street Fighter II solía llegar a los oídos de los jugadores antes de que iniciaran el propio juego. Un reclamo inmejorable en el que todas las canciones tenían un estilo característico que no te podías quitar de la cabeza:

15. Chrono Cross

La secuela espiritual de Chrono Trigger no tuvo el mismo éxito que su predecesor. Sin embargo, Chrono Cross llegó a principios del siglo XXI con un arriesgado RPG que aportaba elementos muy interesantes. Entre ellos, una banda sonora espectacular:

14. Chrono Trigger

Sin embargo, Chrono Cross no pudo llegar al nivel de su Chrono Trigger, que llegó cinco años antes para Super Nintendo y se convirtió en uno de los RPGs más populares de la época. Su acompañamiento musical fue una de las delicias más recordadas de los noventa:

13. Castlevania

Con 43 videojuegos en su haber y una ambientación que se extiende a lo largo de varios siglos, la franquicia Castlevania lo ha tenido fácil para deleitar al público de gloriosos momentos musicales. Uno de los más recordados es Dance of Gold, de 1997:

12. Bioshock

Si tenemos en cuenta su ambientación steampunk, la saga Bioshock cuenta con una banda sonora inmejorable. Además, la diferencia sonora entre los dos primeros juegos y el Infinite fue un tanto a favor de este último:

11. Metroid

El icono ochentero fue revolucionario por varios aspectos: presentó a la primera gran heroína (y sin que el público lo supiera), se convirtió en el referente de Nintendo en la ciencia ficción y, además, aportó una banda sonora completamente original en el género.

10. Final Fantasy VII

El juego que convirtió la franquicia en una de las más recordadas de la historia llegó a lo más alto, en gran parte, gracias a su música. Todas las escenas contaban con una banda sonora particular, pero mantenían una armonía idílica que transportaba a los jugadores a un universo completamente nuevo:

9. Portal

Nos encontramos ante uno de los pocos casos en los que una música minimalista, que se utiliza prácticamente como telón de fondo, te integra por completo en un juego único de lógica y ciencia ficción. A la espera de que se decidan por una tercera parte, nos quedamos con sus intrigantes momentos musicales:

8. Donkey Kong Country

El simio que inauguró la edad de oro de Nintendo tuvo una gran acogida durante los años 90, cuando sus aventuras llegaron a todo el mundo. Además, volvió junto a una de las mejores bandas sonoras que se recuerdan:

7. The Last of Us

The Last of Us es, probablemente, el juego que más ha marcado a la penúltima generación de consolas. Ahora, a la espera de su secuela, su música continúa resonando en los oídos de todos sus jugadores:

6. Bubble Bobble

Desde Super Mario hasta Tetris, los clásicos más emblemáticos siempre han destacado por contar con un acompañamiento indivisible. Pero la sintonía de Bubble Bobble es tan adictiva que se ha ganado, por mucho, su envidiable puesto en el ranking:

5. Red Dead Redemption

Los chicos de Rockstar lo tenían muy difícil para adentrar a sus jugadores en el universo western que habían conformado en Red Dead Redemption. Pero no existe un buen western sin una buena banda sonora detrás, así que encontraron en la música un aliado firme para lograr su objetivo:

4. Journey

Pocas experiencias indies han entrado tan en el mainstream como Journey. Antes de jugar, muchos creen que se trata de una experiencia aburrida, pero cuando entran en su mundo no consiguen despegarse de él. En gran parte, esto lo consiguen gracias a su magnífico acompañamiento sonoro:

3. Grim Fandango

El inframundo azteca es un entorno mitológico muy rico, pero ha sido muy poco aprovechado por la cultura popular. Sin embargo, Grim Fandango llegó en 1998 para ponerlo de relieve y demostrar que los videojuegos también pueden ser grandes filmes de temática noir. En este caso, la música fue el elemento necesario para que disfrutásemos de la experiencia más aún que si se tratara de una película.

2. The Legend of Zelda

La mejor saga de la historia (según la crítica) es también una de las que mejores momentos musicales nos ha regalado a lo largo de los años. En Ocarina of Time, la música se convirtió en uno de los elementos principales, con elaboradas melodías imposibles de olvidar. Pero, desde el primero de estos juegos, Nintendo ya demostró que era uno de sus elementos más relevantes:

1. Final Fantasy VI

Antes comentábamos que Final Fantasy VII fue el juego más revolucionario de la saga, con características que llegaron tanto al público que pronto se estrenará su remake. Sin embargo, a nivel musical no hay duda de que la sexta entrega fue la más rica de todas, con melodías únicas que ayudaron a conformar un vasto universo: