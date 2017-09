Esta universidad de eSports promete convertirte en un experto de 'LoL' en solo 4 meses

Getty

Los eSports se han convertido en una industria tan fructífera que ya cuentan con ligas universitarias con tantos seguidores como las de fútbol americano o baloncesto. Su entrada en las universidades ha sido espectacular, pasando en dos años de no contar con ningún equipo propio a tener a más de 60 facultades dando becas a los estudiantes que jueguen a deportes electrónicos.

Sin embargo, las universidades no solo son una plataforma yanqui en la que los deportes electrónicos han encontrado un recoveco en el que hacer afición. Cada vez más países están apostando por integrar los eSports como una materia lectiva, tanto en asignaturas optativas en institutos noruegos como en cursos universitarios de Nueva York.

En este contexto nace Playeek, la primera universidad española de eSports.

Surgida en Valencia por el emprendedor Pablo Valls, funciona como una plataforma online en la que los jugadores interesados pagan por tiquets de acceso a las clases. Cada tiquet cuesta 3 euros y te da acceso a una clase de 2 horas con un máximo de 100 alumnos. En las clases, los profesores enseñan el funcionamiento concreto de un eSport y los alumnos pueden ir preguntando en cada momento, generando una interactividad similar a la de una clase tradicional.

El objetivo final de Playeek es optimizar el tiempo y el esfuerzo de los aficionados a los eSports para que puedan convertirse en expertos en muy poco tiempo. Es decir, no buscan crear profesionales, sino darles las herramientas necesarias para que puedan llegar a serlo con menos recursos.

“Gracias a Playeek, podrás pasar de no conocer el juego a ser muy bueno en cuatro o cinco meses”, asegura Valls.

Playeek

Pero, para llegar a este punto, antes necesita validar el modelo de negocio. Algo que cree que conseguirá gracias a su incursión en Estados Unidos:

“Necesitamos validar si funciona entrando en Norteamérica. Tengo clarísimo que es el mercado en el que hay que atacar. Una vez validado el modelo de negocio (y pasemos todo Playeek a inglés, busquemos profesionales…), nos abriremos a otros eSports y buscaremos formas de llegar al público profesional, con opciones como dar apoyo psicológico a los jugadores”.

Aunque ya existen plataformas que ofrecen clases de eSports, Playeek es la primera que se define como universidad, ya que las clases no son únicamente individuales. En webs como MMO Coach o Gamer Sensei se ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con entrenadores y luego quedar con ellos por Skype para tener clases por horas. Pero en ningún caso se trata de una organización que cuenta con profesores propios y clases estructuradas por packs para convertir al jugador en un experto.

League of Legends

Esto es lo que ofrece Playeek, una auténtica academia en la que una persona que nunca ha jugado a un videojuego puede acabar sabiendo sus secretos más ocultos. Pero, teniendo en cuenta que ya existen miles de jugadores profesionales que no han necesitado de algo así, ¿por qué tendría que ser necesario?

“Siempre intento hacer el símil con un deporte tradicional. ¿Por qué necesitas una academia de tenis para aprender a jugar al tenis? Tú puedes ir a jugar al tenis con un amigo, te dan la raqueta, te enseñan dos cosas y ya te puedes defender en la pista. Pero, si quieres aprender a jugar al tenis bien porque quieres competir o lo que sea, siempre es mucho mejor tener un profesor y asistir a clase, donde te van a enseñar de manera ordenada y paso a paso para que no cojas malos hábitos. ¿Por qué necesitas una universidad de eSPorts? Porque vas a aprender más rápido, mejor y con más garantías. Y por tanto te lo vas a pasar mejor con tus amigos o vas a ser más competitivo de manera muy rápida”.

Al tener poco más de un mes de vida, Playeek solo dispone de un profesor y un videojuego (League of Legends) para probar su modelo de negocio. Pero, de momento, está funcionando a la genialidad, con más de mil personas registradas y el cartel de “lleno” colgado en alguna de sus clases.

“Es una apuesta totalmente novedosa. Esto puede ser bueno, en el sentido de que puede ser una vía que explotemos bien y de paso ayudemos a los eSports a crecer; o puede ser malo, en el sentido de que es una idea demasiado loca que no saldrá adelante”, reconoce Valls.

League of Legends

Sea como sea, su validación conseguiría que los eSports dieran un paso más a la hora de igualarse a los deportes tradicionales, lo que justificaría también su entrada en los Juegos Olímpicos:

“Los eSports actualmente se encuentran en la fase en la que el fútbol estaba llegando a Europa. No hay una academia base de equipos grandes, pero no hay que empezar la casa por el tejado. Primero, demos clase a los jugadores en general que quieran aprender, y luego ya buscaremos partners, equipos y certificados”.

Para ello, claro, se deben enfrentar a dos problemas que no parecen que vayan a acabar pronto.

En primer lugar, a la juventud del sector, que Valls cree que no se igualará a los deportes tradicionales hasta dentro de “20 o 25 años”.

Y, por otro, a la juventud de los jugadores, que ya se consideran profesionales en plena adolescencia y terminan retirándose poco después de la veintena.

“Con 24 o 25 años ya no piensas tan rápido como pensabas con 17 o 18, eso no es solucionable. Pero se puede atrasar la edad de jubilación hasta los 32 o 33 con rutinas, técnicas, entrenamientos, psicología deportiva… todavía no se ha encontrado la fórmula perfecta de aplicar todo eso en los eSports, pero plataformas como Playeek podrían ayudar a encontrarla”, sentencia el emprendedor.