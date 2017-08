El tráiler de 'Biomutant' muestra un extrañísimo mundo postapocalíptico

Hace unos días que la imagen de un zorro ataviado con un parche y armado con una gran espada lleva dando vueltas por la red. Pronto, los rumores de un nuevo videojuego comenzaron a hacerse fuertes. Y, durante la Gamescom, se ha confirmado a través de un espectacular tráiler.

Montar encima de una mano que dispara balas, viajar en globo y ala delta, combatir contra animales antropomórficos en modo hack and slash, explorar un vasto mundo abierto postapocalíptico… todo eso y mucho más es lo que promete Biomutant, el juego anunciado por THQ Nordic.

Después de cerrar la famosa trilogía Darksiders y la saga Just Cause, la distribuidora ha dado a probar su nuevo título en exclusiva durante el evento de Alemania, donde ya hemos podido ver otros bombazos como el nuevo Age of Empires IV.

Por lo poco que se sabe, Biomutant mezclará un sistema de combate basado en el Kung-Fu con un extrañísimo mundo postapocalíptico. Además, permitirá evolucionar al personaje a través de mejoras tecnológicas y biológicas que podrán cambiarle el aspecto.

De momento no existe una fecha de lanzamiento oficial, pero se sabe que saldrá para principios de 2018 en XBOX One, PS4 y PC. Tampoco sabemos el precio, aunque sí se ha revelado una edición coleccionista que llegará a los 119 euros.