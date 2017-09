13 títulos para llegar a los videojuegos desde cualquier disciplina

En ocasiones, los no-gamers suelen soltar todo tipo de estereotipos a la hora de criticar a los videojuegos. Argumentos como “nunca podrán igualar la narrativa de un libro”, “promueven la violencia” o “son una pérdida de tiempo” suelen resonar una y otra vez en contra del medio.

Aunque la mejor opción es no hacer caso a estos comentarios, si quieres convencer a alguien ajeno al sector, siempre puedes atacar a través de la disciplina que más le guste. Al ser un medio tan grande, todo tipo de arte y ciencia entran dentro de su ideario, de forma que cualquiera puede encontrar un videojuego con el que sentirse realmente identificado.

Para demostrarlo, os dejamos a continuación una lista de 13 disciplinas a las que puedes llegar a través de sus correspondientes videojuegos:

Literatura

The Witcher 3

Sin duda, el juego que mejor ha transportado una obra literaria a las consolas ha sido The Witcher. La saga de Andrzej Sapkowski ya tiene ocho títulos en su haber, y ha conseguido conquistar a Netflix para ser adaptada a una serie de televisión.

Pero es en los videojuegos donde mejor ha conseguido traspasar el espíritu de los libros. Su última entrega se convirtió en el mejor juego del año, y muchos afirman que incluso superó a la saga literaria gracias a la empatía que se conseguía entablar con el personaje y las decisiones a las que te enfrentabas como jugador.

Cine

Heavy Rain

El auge de las cinemáticas ha provocado que muchos directores se dediquen a hacer cine en lugar de videojuegos. El caso más sonado se encuentra en Metal Gear, una saga que ha llegado a dedicar más tiempo a la parte cinematográfica que a la jugada. Sin embargo, también hay casos en los que se adapta a la perfección este lenguaje a los videojuegos, y Heavy Rain es el mejor ejemplo de ello.

El juego de David Cage utiliza recursos plenamente cinematográficos, desde el guion audiovisual hasta la utilización de planos, y lo hace siempre con la vista puesta en la jugabilidad. De este modo, es una gran forma de entrar en los videojuegos por parte de un apasionado del cine.

Música

Guitar Hero

Aunque existen multitud de videojuegos que utilizan la música como protagonista (y otros tantos con una banda sonora inmejorable), el que mejor la transportó al medio fue Guitar Hero. La franquicia de Activision puso a millones de gamers a tocar la guitarra a ritmo de rock, y animó a muchos adolescentes a formar sus propias bandas.

Hoy día, continúa siendo un gran juego al que atenerse si siempre has querido subirte encima de los escenarios más importantes del globo.

Pintura

Nubla

Los amantes de la pintura tienen mil opciones para saciar su arte a través de juegos como Tilt Brush o Drawn to Life. Pero si simplemente son unos apasionados por el arte clásico, los museos abren las puertas a los videojuegos con alternativas de lo más llamativas.

La que más ha triunfado entre todas ellas es Nubla, el juego del Museo Thyssen de Madrid que te sumerge en cuadros históricos mientras te sumerge en una aventura completamente inmersiva.

Arquitectura

Monument Valley

Uno de los juegos para smartphones que más han sorprendido en los últimos años es Monument Valley. Su preciosa historia se une a una apuesta formal por aprovechar todos los recursos del diseño de videojuegos para dar una preciada lección de arquitectura.

Una gran alternativa si tienes un amigo loco por los monumentos pero que no quiere pasarse horas montando castillos en Minecraft ni rebajarse a la estética LEGO.

Cómic

The Wolf Among Us

Cualquier adicto a los cómics conoce la serie Fábulas, creada por la línea editorial para adultos de DC Comics. Sobre este cómic nace The Wolf Among Us, un juego de Telltale Games que nada tiene que envidiar a la historia original.

La toma de decisiones, el argumento y, sobre todo, la estética que bebe directamente de las viñetas, hace que esta sea una inevitable puerta de entrada a los videojuegos para aquellos que llevan leyendo cómics desde la infancia.

Política

Bioshock

Si quieres experimentar el capitalismo extremo, las consecuencias de las revueltas violentas y el nacimiento y la caída de un imperio, Bioshock es tu juego. Aunque no te pone en las manos de un político, el videojuego de 2K Games te enseña las diferentes políticas gubernamentales instauradas en el Siglo XX llevadas al extremo.

Además, el componente moral es muy importante a lo largo del juego, de forma que puede ser una puerta de acceso muy interesante para aquellos que nunca se hayan atrevido a entrar de lleno al mundo de los videojuegos.

Periodismo

This War of Mine

Los Newsgames han abierto una nueva frontera para los videojuegos. Los reportajes ya no pueden ser únicamente escritos o audiovisuales. Ahora, también es posible contar con ellos a través de videojuegos, y un ejemplo claro de ello es This War of Mine.

Situado en la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1996, el juego te mete en la piel de las víctimas para que aprendas a sobrevivir al terror crudo que provocan los conflictos bélicos. Sin duda, un reportaje de los pies a la cabeza que ha sentado la base de un nuevo género periodístico.

Historia

Age of Empires

No hay saga que mejor te adentre en la historia del mundo que Age of Empires. Desde su primer juego, donde se mostraba la Edad de Piedra, la franquicia ha ido avanzando hasta el reciente tráiler de la cuarta entrega.

Su componente estratégico provoca que, además, sea una gran opción para los amantes de los juegos de mesa.

Psicología

Until Dawn

Puede que asistir a una consulta del psicólogo no sea exactamente como jugar a Until Dawn, pero este videojuego de terror cogió las bases del terror psicológico y las adaptó a la experiencia de cada usuario.

De este modo, si tu mayor miedo son los payasos, te enfrentarás a estos enemigos a lo largo del juego. Y del mismo modo si tienes pánico a las agujas o a las arañas. Todo ello va acompañado de una ambientación frenética que juega con la mente del usuario en cada momento. Una aventura imperdible para los amantes de la psicología y, sobre todo, del terror.

Derecho

Phoenix Wright: Ace Attorney

Phoenix Wright es una franquicia tan buena sobre derecho que prácticamente parece hecha para reclutar a futuros abogados. Con varios juegos en su haber, permite al usuario meterse en la piel del protagonista en los distintos casos que se van sucediendo.

Aunque en principio no estaba dedicado a un público adulto, poco a poco ha ido ganando peso y se ha convertido en una saga que ningún amante de la abogacía debería perderse.

Física

Angry Birds

La física ha estado muy bien explorada en títulos como Portal, en los que se alcanza a una dimensión muy difícil de llegar en las ciencias formales. Sin embargo, los juegos más sencillos también pueden dotar de una base muy interesante de esta ciencia, como lo consiguió Angry Birds cuando dinamitó el mercado de los smartphones.

En este caso, en lugar de utilizar la física como puerta de entrada para los videojuegos, funciona de forma inversa. Angry Birds es una gran forma de enseñar física, pero no es el único juego con un componente plenamente educativo.

Educación

Minecraft

En el campo educativo no solo existen juegos aburridos que te enseñan en el Windows de la escuela. También hay otros muchos que pueden enseñarte bases sobre cómo funciona el mundo, y uno de los más llamativos para ello es Minecraft.

Al ser uno de los juegos más libres que existen, las posibilidades que se pueden explorar son muy diversas. Pero, entre todas ellas, la educación es básica. Muchos profesores han comenzado a utilizar este videojuego para enseñar principios de arquitectura y matemáticas, y cada vez cobra más relevancia en los colegios.