Este juego ha servido como terapia para personas con trastornos mentales

Mae ha abandonado la universidad para cuidar de su mente. Sufre depresión, ansiedad y trastorno bipolar, así que no ha podido continuar con sus estudios y ha vuelto a su ciudad natal, donde puede reconectar durante un tiempo con su vida anterior.

El caso de Mae es similar al del 64% de estadounidenses con problemas de salud mental que abandona la universidad. La única diferencia es que Mae es una gata, además de la protagonista de Night in the Woods.

El videojuego estrenado en febrero formó un gran revuelo al retratar los trastornos mentales directamente, a través de quienes lo sufren y sin necesidad de exagerarlos. Normalmente, los juegos que integran alguno de ellos lo hacen en forma de villanos (Outlast o Far Cry 3 son un buenos ejemplos). Y, cuando es el protagonista el que lo sufre, apenas aparece en forma de un medidor de salud (Amnesia o Darkest Dungeon).

Pero Night in the Woods es distinto. Desde el primer momento quisieron retratar la depresión a través de todas sus facetas. De este modo, aparecen tanto las visiones externas de quienes no te entienden como los ataques de pánico que se escapan de tu control.

Que el videojuego podía ser un gran reflejo para las personas que sufren de estos problemas parecía evidente. Pero, en una reciente entrevista para Kotaku, los creadores han llegado recibir mensajes de personas que se han dado cuenta de que sufren depresión u otro tipo de trastornos gracias a Night in the Woods.

“Para muchas personas, la representación que hemos hecho en nuestro juego ha sido muy importante, porque podría ser la única vez en la que alguien ha verificado y validado esa experiencia. Ha habido gente que me ha dicho, explícitamente, que 'Night in the Woods' estaba ahí en momentos en los que estaba realmente desesperado" ,  explica Scott Benson, director artístico del juego.

Para conseguir este resultado, los desarrolladores se basaron en experiencias completamente propias. Todos habían sufrido depresión alguna vez, así que intentaron unir sus vivencias para explicar una historia que identificara a la perfección este trastorno.

“No encontraba muchos juegos que exploraran estos temas, así que pensé que era necesario hacerlo. Los personajes que suelen aparecer son súper poderosos. Los nuestros no son tan fuertes, así que el público se puede identificar mejor con ellos”, relata el programador Alec Holowka.

A lo largo de la historia, Mae se enfrenta a situaciones que le llevan al límite. Muchos la desprecian por un episodio del pasado en el que tuvo un repentino ataque de ira. Y otros tanto se compadecen de ella, tratándola como una enferma y haciendo que se sienta mal con ella misma.

Además, el juego sirve como crítica al sistema universitario americano .  Destaca un problema enorme entre los estudiantes que no tienen acceso a los servicios necesarios para seguir adelante, lo que les lleva a hundirse y a ser considerados, de por vida, como unos fracasados.

"En ciertas ocasiones, Mae se altera mucho, y he visto que algunos jugadores se identifican con ella. Pero otros se frustran porque creen que no haría eso. Al final, la idea que reflejamos es que las personas con problemas de salud mental no necesariamente escogen las decisiones acertadas cuando tocan. Una parte de ti va a tomar una mala decisión, y tienes que luchar contra ello", concluye Holoka.