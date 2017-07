La precuela de 'Life is Strange' ahondará en los problemas adolescentes

Cuando se anunció una precuela de Life is Strange, muchos se llevaron las manos a la cabeza. Para un gran número de jugadores, esta aventura gráfica tuvo un principio y un final redondos, así que estirar el chicle solo podía empeorar la historia.

Sin embargo, a medida que salen nuevos datos sobre el juego, la visión sobre el juego está cambiando.

Life is Strange: Before the Storm nos lleva de lleno a la vida de Chloe, la amiga especial de la protagonista. Antes de que ocurrieran los sucesos del juego principal, Chloe pasó por la muerte de su padre, el nuevo noviazgo de su madre y la pérdida de Rachel, su amiga inseparable. Todo esto pudo verse mínimamente en Life is Strange, pero en un reciente vídeo en el que hablan los creadores, han evidenciado que será el punto central de Before the Storm.

El juego llegará el 31 de agosto a XBOX One, PS4 y PC. Pero, aunque ya sabemos qué argumento tratará y el proceso que han seguido sus creadores, todavía nos queda saber cómo sustituirán el original sistema de viajes en el tiempo de la primera entrega para hacerlo distinto al resto de historias gráficas.