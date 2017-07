Estas son las plataformas que quieren llevar el modelo Netflix a los videojuegos

Arte PG

Antes de que Netflix llegara al mercado, se antojaba imposible que una plataforma ofreciera series y películas de todos los países y cadenas a cambio de un pago mensual. Lo más similar eran las “taquillas” de las televisiones privadas, en las que pagabas por ver programas o películas con un precio concreto. Pero seguían viéndose como productos que comprar, hasta que llegó Netflix y dio a entender al público que se trataba de servicios.

Ahora, el mundo de los videojuegos se está adaptando a esta idea. Cada vez aparecen más plataformas que ofrecen un amplio catálogo de videojuegos a cambio de un pago periódico, dejando atrás la idea del juego como un bien físico. Todas son distintas entre ellas y pretenden imponer su modelo al resto.

Pero, aunque todavía queda mucho para que una de las plataformas se imponga al resto, estas son algunas de las principales alternativas disponibles:

Xbox Game Pass, todo Microsoft en un pago mensual

Para equilibrar la guerra que Microsoft está perdiendo contra Sony, la compañía de Bill Gates ha sacado este mes un servicio de pago por suscripción. A través de una cuota de 10 euros al mes, puedes descargar más de 100 juegos tanto de Xbox One como de Xbox 360. Sin embargo, tienes que acceder a ellos a través de la plataforma. Si te los quieres descargar para siempre, tienes que pagar por ellos individualmente.

PlayStation Now, un servicio de streaming disponible en pocos países

Lo más similar a Xbox Game Pass que existe en Sony es PlayStation Now, un servicio de streaming que permite jugar a más de 500 videojuegos de PS a través de la consola o del PC, esta vez sin necesidad de descargarlos. Cuenta con unos 500 juegos, la mayoría bastante antiguos, y cuesta 10 dólares mensuales.

No obstante, no está disponible en España ni en un gran número de países. Pese a su utilidad, no parece que Sony haya apostado demasiado por él, por lo que puede que el futuro Netflix de la compañía acabe planteándose de otro modo.

Jump, una esperanza para los indies

El último servicio en salir a la luz ha sido Jump, una web que está en fase beta (y pasará a estar habilitada el 24 de julio) especializada en videojuegos independientes. En principio cuenta con 60 juegos, aunque aseguran que irán incluyendo 10 nuevos cada mes, algunos de ellos de Realidad Virtual. El precio de Jump es similar al de Netflix: 10 dólares mensuales. Pero lo más interesante es que todos los títulos pueden jugarse desde el navegador, sin tener que descargar nada para poder probarlos.

Sin duda, Jump es una esperanza para las desarrolladoras independientes. Aunque se habían popularizado gracias a Steam, este servicio cuenta actualmente con el 40% de todos los juegos publicados en el mercado digital (más de 4000). De este modo, los indies quedan relegados a un último plano, por lo que pueden ser rescatados por iniciativas de este estilo.

Utomik, un intento formal que todavía está confeccionándose

El pasado año se abrió la beta de Utomik, un primer intento con cara y ojos de llevar el modelo Netflix a los videojuegos. Su precio es algo más barato al resto (6 euros por persona y 10 por cuatro jugadores). Pero, después de un año, todavía no ha terminado de despegar. Pese a tener un catálogo de casi 500 juegos, la mayoría son muy antiguos. Y necesitas ir descargando partes de los juegos en tu PC para poder probarlos, una práctica incómoda que las nuevas plataformas ya han anulado.