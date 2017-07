40 momentos para celebrar los 40 años de Nintendo desarrollando videojuegos

Nintendo acaba de cumplir 40 años en el mundo de los videojuegos. Con la creación de Color TV Game en 1977, pasó de ser una compañía de cartas y juegos de mesa a una empresa líder en un mercado que acababa de crearse.

En estas cuatro décadas, Nintendo ha pasado por momentos gloriosos, como el éxito de la Game Boy, y por periodos muy complejos, como el reciente fracaso de Wii U. Pero, a lo largo de los años, ha conseguido desmarcarse del resto de empresas tecnológicas con un lenguaje propio y siempre llevando el entretenimiento por bandera.

Para celebrar el aniversario, os dejamos con los 40 momentos que más han marcado el recorrido de la compañía:

DE PRODUCTORA DE CARTAS A COMPAÑÍA LÍDER DE VIDEOJUEGOS

1

Nace Hanafuda, la empresa de cartas japonesas que acabará siendo Nintendo (1889).

2

Hanafuda saca una línea de cartas de estilo occidental. En principio, la idea es exportarlas a Europa y Estados Unidos. Pero causa tanto furor en Japón que acaba convirtiéndose en una empresa líder de ventas (1902).

3

Después de seguir un enorme crecimiento durante décadas, la empresa se estanca y el hijo del fundador original (Huroshi Yamauchi) cambia el nombre de Hanafuda a Nintendo Playing Card Co. Ltd. (1951).

4

Consolidada como una empresa importante de juegos de cartas, Nintendo comienza a desarrollar juegos para niños basados en la tecnología (1963).

Nintendo

5

Beam Gun, un juego basado en pistolas de juguete de rayos láser sacadas por Nintendo, se convierte en el mayor pasatiempo de Japón, superando a los bolos (1973).

6

Sale al mercado la que se considera la primera incursión en los videojuegos de Nintendo: Color TV Game 6.

7

Nintendo da a alas a Shigeru Miyamoto, el único artista gráfico de Nintendo y un novato en la compañía, para crear la máquina recreativa Donkey Kong. Se convierte en la recreativa más vendida del año (1980).

8

Después de cosechar grandes éxitos en las recreativas, Nintendo lanza el sistema Famicom en Japón, su primera consola de sobremesa que pasaría a llamarse NES en el resto del mundo (1984).

YouTube

LA EDAD DE ORO DE LA CREATIVIDAD

9

Shigeru Miyamoto crea Super Mario Bros, un videojuego de plataformas que toma como referencia su idea inicial para Donkey Kong. Consigue ser el juego más vendido del año y se convierte en el estandarte de Nintendo (1985).

10

Se crea el siguiente gran juego que marcará el futuro de Nintendo: The Legend of Zelda. De nuevo, Shigeru Miyamoto es su creador principal.

11

Siguiendo la moda de los videojuegos shooters y de ciencia ficción, Makoto Kano y Hiroji Kiyotake desarrollan Metroid para Nintendo. La revelación de que su protagonista, Samus Aran, es una mujer, forma un gran revuelo tanto en Nintendo como entre sus jugadores (1986).

12

Tras el éxito de NES, Nintendo consigue sacar la primera consola portátil con cartuchos de la historia: Game Boy. Al adelantarse a Atari, comienza una guerra judicial contra la compañía (1989).

13

Nintendo vence a Atari en la lucha por los derechos de Tetris y lo lanza junto a Game Boy como un gran reclamo para los jugadores de recreativas (1989).

Giphy

14

De los 8 bits se pasa a los 16 con Super Famicom (SNES). Cuando la consola se lanza a nivel internacional, vende más de 46 millones de copias, un récord que refuerza a la empresa como la más importante del mundo de los videojuegos (1990).

15

El famoso videojuego Super Mario se pasa a los deportes con Mario Kart, un juego de carreras de coches protagonizado por Mario y compañía (1992).

16

Un nuevo icono llega a Nintendo: Kirby. Con Kirby's Dream Land, la empresa se anota un nuevo tanto en la distribución de su consola portátil (1992).

17

Con el lanzamiento de Super Game Boy, los juegos de Game Boy pueden ser reproducidos en Super Nintendo. Sin embargo, este experimento no funciona nada bien fuera de Japón (1993).

Giphy

LA GUERRA DE LA NUEVA GENERACIÓN

18

Después de coronarse como la consola más vendida de su generación, Super Nintendo se sustituye por Nintendo 64. El primer día se venden más de 500.000 unidades y acaba vendiendo 33 millones en su periodo de vida, un número alejado del éxito de SNES pero que sirve para hacer competencia directa al nuevo titán: PlayStation (1996).

19

Super Mario 64 se corona como el mejor juego de Mario de la historia, llevando al personaje más icónico de Nintendo a una nueva generación de jugadores (1996).

20

Un nuevo fenómeno para Game Boy cambia para siempre la historia de Nintendo. El nacimiento de Pokémon supone una gran revolución en la consola portátil, y consigue que sus ventas se igualen a las de su lanzamiento (1996).

21

Aunque ya está preparando la Game Boy Advance, Nintendo decide darse un tiempo y lanza la Game Color, una consola compatible con la anterior que permite jugar a un gran número de títulos con mejor definición (1998).

22

Se lanza el mejor videojuego de la historia según la crítica: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La nueva aventura de Link provoca que la Nintendo 64 vuelva a ser un éxito de ventas (1998).

23

Nintendo une por primera vez a sus mayores iconos en un videojuego común: Super Smash Bros (1999).

24

Game Boy consigue ser la consola más vendida de toda la historia con 100.000 unidades (2000).

Giphy

CREANDO UN SELLO PROPIO

25

El éxito de Game Boy allana el camino de Nintendo hacia el nuevo siglo, que apuesta por dar un nuevo paso en las consolas portátiles con Game Boy Advance (2001).

26

A finales de año, Nintendo lanza otra consola con la que confirmar su nueva generación: Game Cube. Su diseño original y la utilización de minidiscs en lugar de discos hace que sea una de las apuestas más originales de la empresa. Sin embargo, el lanzamiento de PlayStation 2 y de XBOX provocan que esté un paso por detrás de la competencia (2001).

27

Dos años después del lanzamiento de Game Boy Advance, Nintendo utiliza la creciente tendencia de los teléfonos móviles para crear una consola portátil plegable: Game Boy Advance SP. Aunque utiliza los mismos juegos que la consola anterior, sus incorporaciones tecnológicas y su portabilidad la convierten en un gran éxito (2003).

28

Aunque no ha dejado tiempo a sus anteriores consolas portátiles para que se asienten en el mercado, desde Nintendo apuestan por un nuevo mecanismo: Nintendo DS. Su sistema táctil llama la atención del público y acaba dominando el mercado, pese a la reciente amenaza de PlayStation Portable (2004).

29

Nintendo DS consigue dominar un mercado distinto al que había tenido siempre la empresa. Su target potencial ya no son solo los hombres jóvenes, sino que consigue llegar al público femenino a través de juegos como Nintendogs y a los adultos con títulos como Brain Training (2006).

30

Nintendo lanza la segunda consola de sobremesa más vendida de la historia: Wii. Su lanzamiento despierta muchas dudas, pues no tiene el mismo motor gráfico de la competencia y está pensada para juegos más familiares, pero su mecánica acaba despertando el interés de todo tipo de público (2006).

Giphy

LA ETAPA MÁS DIFÍCIL DE NINTENDO

31

Con la XBOX 360 y la PS3 en el mercado, muchos comienzan a dudar de Wii. Sin embargo, Nintendo aprende de los errores pasados y apuesta por alejarse de la competencia y seguir su propio camino. Esto le permite crear una marca más original, ligada al entretenimiento puro y al ejercicio físico en el caso de juegos como Wii Fit, lo que acaba convirtiéndose en una revolución en el sector (2007).

32

Nintendo DS se actualiza con Nintendo DSi, que ofrece mejoras en la consola pese a mantener los mismos juegos (2008).

33

La consola portátil más vendida de la generación se releva por una nueva versión que lleva la actualización tecnológica por bandera. Nintendo 3DS ofrece, por primera vez, jugar a videojuegos portátiles en tres dimensiones. Sin embargo, este sistema provoca mareos y acaba defraudando a gran parte del público (2011).

34

Llega el lanzamiento de una nueva consola de sobremesa de Nintendo: Wii U. Aunque ponen toda la carne en el asador para volver a atraer al público de Wii, esta consola comportará el fin del imperio de Nintendo. Sus ventas apenas solo alcanzan los 13 millones, lo que provoca una caída enorme de las acciones de la compañía (2012).

Giphy

35

Nintendo lanza 2DS, un nuevo formato de consola que lee los juegos de 3DS, aceptando que su sistema no ha funcionado tan bien como creerían. No obstante, se mantiene firme en las ventas de la portátil mientras se hunde en las de sobremesa (2013).

36

Se lanza un juego revolucionario para móviles: Pokémon GO. Se genera un fenómeno mundial que aúna a todo tipo de jugadores y consigue facturar 950 millones de dólares en su primer año. Esto permite a Nintendo salir a flote después del fracaso de Wii U (2016).

37

Aunque siempre ha apostado por las consolas portátiles, por primera vez Nintendo lanza un videojuego propio para smartphones. Super Mario Run sale para iOS y PlayStore, aunque no consigue demasiadas ventas.

Giphy

38

A sabiendas de que no puede vivir de Pokémon GO por mucho tiempo, Nintendo acepta el error de Wii U y lanza una consola que termina siendo el milagro que necesitaban: Nintendo Switch. Su formato único, que permite que la consola pase de ser portátil a de sobremesa, la vuelve a desmarcar de la competencia y recupera a gran parte del público perdido (2017).

39

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el videojuego que se lanza junto a Switch, consigue catalogarse como el mejor RPG de la empresa e incluso se cataloga como el tercer videojuego de todos los tiempos según la crítica (2017).

40

Nintendo anuncia SNES Mini, el relanzamiento de una de sus consolas más emblemáticas para traer de vuelta a sus seguidores más retro. Así sigue el camino de NES Mini, que sale apenas unos meses antes (2017).