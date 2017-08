Así es como un hombre que odia el deporte ha creado el juego de fútbol de moda

Los simuladores de fútbol son, junto a los de guerra, los videojuegos más vendidos cada año. FIFA y Pro Evolution Soccer continúan encabezando los rankings, y con la entrada de los eSports cada vez cobran más importancia.

Esto, para los amantes del fútbol, es una verdadera gozada. Pero para quienes lo detestan –que no son pocos– es un infierno. Este es el caso de Dan Marshall, un desarrollador de videojuegos británico que quería hacer desarrollar un juego que lo petara. Después de ver que sus pequeños títulos indie, como Gun Monkeys o Privates, no acababan de ser un éxito de público pese a su buena crítica, quería hacer algo que realmente encajara. Así que observó el mercado y dijo “Voy a hacer mi propio FIFA”.

Behold the Kickmen, que puede conseguirse en Steam por 3’99€, no tiene nada que ver con los simuladores de fútbol habituales. Su creador, de hecho, quería que fuera completamente distinto a la realidad.

“Es algo más que una sátira. El fútbol es algo tan grande en este país que no puedo expresar lo difícil que es vivir sin que te guste. Si no estás metido, es una molestia diaria. Este juego es mi respuesta a la pesadilla en la que se llega a convertir”, explica Marshall en una entrevista para Polygon.

En Kickmen, el campo es circular en lugar de rectangular. Hay nueve jugadores por equipo en vez de once, y los puestos en los que juegan nada tienen que ver a los tradicionales. Todo está pensado para que no se parezca al fútbol tal y como lo conocemos. Sin embargo, tiene una mecánica tan divertida que se ha convertido en un éxito de ventas.

“Últimamente —concluye—, utilizo los videojuegos para desahogarme. Al igual que con este satirizo a los deportes, mi penúltimo juego (The Swindle) nació porque me frustraban los juegos de sigilo. Se me hacía muy aburrido tener que agacharme, ir muy despacio y esperar a alguien para estrangularle. Me gusta coger algo que no me atrae y pensar ¿cómo lo haría para que me pareciera una experiencia divertida?”.