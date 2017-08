Este juego solo necesita palos y círculos para ser uno de los más divertidos del año

En algún rincón de nuestra memoria, todos tenemos una colección de folios en los que aparecen dibujos de las películas y series que marcaron nuestra infancia. En ese rincón, sirenas y monstruos se convertían en monigotes difícilmente diferenciables. Y, a pesar de que nos creyéramos grandes artistas, nuestras obras eran más bien algo así:

Sin embargo, esta imagen no la ha dibujado ningún niño, sino el equipo de desarrollo de Asymmetric, que acaba de lanzar su último videojuego: West of Loathing.

Al igual que nuestros dibujos eran intentos de simular realidades que no estaban al alcance de nuestro arte, West of Loathing podría parecer un intento low-cost de imitar a Red Dead Redemption 2, el juego de Rockstar que llegará en 2018. Pero, para sorpresa de muchos, WoL no es una simple coña, sino una de las sátiras más divertidas que se han publicado este año.

El juego comienza como cualquier western al uso: poniéndote en la piel de un trabajador de Kansas que marcha hacia el Oeste para hacerse de oro. Uno a uno, todos los clichés del género se van cumpliendo, simplificados hasta el absurdo y rodeados de bromas que provocan carcajadas limpias.

Como remarcan en Polygon, una vez que olvidas los gráficos del juego y te dejas llevar por su historia, la inmersión en el juego es total. De repente, una aventura que podría haber dibujado un niño de cuatro años se convierte en una aventura adulta pero extremadamente entretenida.

Pese a lo que podría parecer, la base de West of Loathing no es original. De hecho, es la continuación simbólica de Kingdom of Loathing, un juego de 2003 que se hizo sin presupuesto y que ya utilizaba este estilo gráfico para ilustrar una historia de fantasía absurda.

En esta ocasión, el argumento se centra en un momento desastroso para La Tierra. Mientras el protagonista viaja al Oeste, las vacas del desierto abrieron un portal demoníaco que dejó que la oscuridad se cerniera sobre todo el territorio. De este modo, las criaturas mágicas se extienden alrededor del mapa e incluso hay pueblos fantasma (con fantasmas, no deshabitados) que el jugador puede visitar.

Con este último elemento puede ejemplificarse el tipo de humor que utiliza el videojuego. Los fantasmas no son tan terroríficos como acostumbran, pero aman la burocracia. Los muertos deben esperar años para tener los documentos con los que poder pasar la frontera entre los vivos y los muertos, y cualquier elemento del pueblo que sea modificado sin previo aviso puede acarrear desastrosas consecuencias.

Como este, son muchos los chistes que aparecen para ridiculizar la sociedad occidental y cómo están planteadas las ciudades. Así, un juego que parece simple acaba convirtiéndose en una crítica ácida que no necesita más que palos y círculos para dejar en evidencia a todo lo que nos envuelve.