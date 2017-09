El creador de 'Firewatch' llama al boicot del youtuber PewDiePie

Arte PG

PewDiePie, el youtuber más seguido del mundo que ya cuenta con más de 57 millones de suscriptores, suele protagonizar polémicas de lo más variadas. Recientemente, anunció que cerraría su canal y después no lo hizo, engañando tanto a sus seguidores como a la prensa.

La última de sus controversias no ha sido adrede, pero habla muy mal del creador de contenido. Mientras jugaba una partida de PlayerUnknown’s Battlegrounds, propinó un insulto racista a uno de sus rivales. “What a fucking nigger” fueron sus palabras concretas. Y, aunque al momento se disculpó, sus palabras ya se habían hecho virales.

La reacción más dura fue la de Sean Vanaman, desarrollador del estudio Campo Santo y escritor del fenómeno Firewatch. A través de su Twitter, anunció que utilizaría la Ley de Derechos de Autor para Medios Digitales (DMCA) para que retiraran todos los vídeos en los que PewDiePie aparezca jugando a Firewatch o a cualquier otro juego de su estudio.

Pero no solo se quedó ahí. Como si hubiera estado esperando este momento, Vanaman continuó vomitando bilis contra el youtuber:

He's worse than a closeted racist: he's a propagator of despicable garbage that does real damage to the culture around this industry.

“Es peor que un racista que no ha salido del armario. Es un propagador de basura despreciable que hace un daño real a la cultura que se forja alrededor de esta industria”.

I am sick of this child getting more and more chances to make money off of what we make.