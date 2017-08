No, el atentado de Barcelona no es culpa de 'GTA'

En las dos últimas semanas no han dejado de surgir columnas, reportajes, entrevistas y crónicas relacionadas con el atentado de las Ramblas de Barcelona perpetrado el pasado 17 de agosto. No para menos, se cobró la vida de quince personas y dejó más de 130 heridos.

La mayoría de estos textos han estado relacionados con la experiencia de las víctimas, la peligrosidad del Daesh o la política que ha surgido alrededor de la tragedia. Pero, entre todos esos textos, se ha colado una crónica que me ha llamado en especial la atención (tanto a mí como a decenas de gamers indignados). No por lo que cuenta, ya que hace una buena descripción de los hechos acontecidos, sino por su titular:

“El asesino que jugaba a atropellar peatones en la playstation”

El artículo comienza describiendo la vida de Younes Abouyaaqoub, el autor material de los hechos, antes de convertirse en asesino. Su intención está clara: dar a entender que podría haber sido cualquiera, pues no hay nada que le diferencie del resto de chavales de su edad. Pese a nacer en Marruecos, vino con tres años a España e hizo una vida normal. Tenía un puesto de trabajo sin grandes expectativas y un grupo de amigos bastante amplio. Nada que le diferencie del resto.

Pero entonces llega el siguiente párrafo:

El Mundo

Curioso que, pese a presentarse en el texto como un detalle sin importancia (después de decir “sus otras pasiones”) la referencia al Grand Theft Auto venga destacada en negrita.

Curioso, también, que trate de aliciente el atropellar peatones en el videojuego, cuando lo único que provoca es que la policía te persiga.

Curioso, además, que destaque la presencia de prostitutas como si tuvieran alguna relación con su conversión a asesino.

Y curioso que, en lugar de destacar que salía a hacer trompos con el coche, lo que preocupe más al autor sea un videojuego.

No voy a ser yo quien niegue la posible influencia negativa que puede tener un videojuego ultraviolento como el GTA, aunque existan varios estudios que nieguen una relación entre las dos variantes. Pero está claro que existe una intención perniciosa por parte del periodista de tratar al videojuego como un elemento causal del atentado, aunque él lo niegue a través de las redes sociales:

Para gamers airados: 1. Ni titular ni artículo afirman vínculo causal. 2. El dato es reseñable, dada la técnica criminal. 3. Insulto=bloqueo https://t.co/zMR89OkdXQ — Lorenzo Silva (@VilaSilva) 27 de agosto de 2017

Me llama la atención este último tuit, precisamente, por su contradicción en sí mismo. ¿Si no es un hecho causal, por qué es reseñable? ¿Simplemente porque en el videojuego pudo hacer (no tuvo porqué) lo mismo que hizo en la vida real?

Y, por otra parte, ¿si no es un hecho causal, por qué está destacado en el titular?

Si realmente no tiene nada que ver con el atentado, como el autor defiende, no tiene un peso informativo lo suficientemente relevante como para aparecer como resumen del artículo. Y esto quiere decir que, o bien no es muy buen periodista (ni mucho menos, pues es un escritor muy respetado y con muchísimos años de experiencia) o únicamente buscaba la polémica que ha acabado surgiendo.

Para más inri, en el texto vuelve a aparecer la referencia a los videojuegos en dos ocasiones. Y esta vez de forma más directa, sin ninguna duda de su intencionalidad:

El Mundo

El Mundo

En el primer extracto establece un paralelismo entre los atropellos del GTA (que se supone que dan puntos, aunque esto no sea cierto) y los de las Ramblas (que llevan consigo años de prisión para el autor). De este modo, se da a entender que para el autor material de los hechos aquello no era más que un juego, obviando de lleno las ideas que le llevaron a cometer el delito.

En el segundo, además, se da a entender que el asesino era un “frío conductor” porque fue entrenado “en el pilotaje virtual y en el real”. De nuevo, una comparación que pierde sentido si no se le incluye una acusación causal.

Siendo el videojuego para consolas más vendido de la historia (más de 80 millones de unidades vendidas en todo el mundo), que un joven de 22 años haya jugado alguna vez a GTA V es tan lógico como que haya visto alguna vez un partido del Barça.

Pero desde ciertos sectores, ya sea por no entender el medio o por estar en su contra, siguen haciendo hincapié en las repercusiones negativas que tienen los videojuegos. Una argumentación caduca digna de alguien que se aferra al pasado con el falso pretexto de que "antes todo era mejor". Y que, además, distrae de las verdaderas causas de la tragedia.

Superadlo: no son los videojuegos los que provocan atentados.