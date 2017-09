"Vivirás como en 'Call of Duty'": la peligrosa estrategia de comunicación del ISIS

Acabo de ver un vídeo en el que un niño, de no más de diez años, asesinaba a sangre fría a un hombre secuestrado por el Daesh. El chaval se presentaba a cámara para después enfundarse una capucha y disparar contra la cabeza del rehén. Las imágenes parecían completamente reales. Y, sin embargo, no he sentido prácticamente nada al verlas.

El problema no es solo que estemos tan expuestos a la violencia que nos cueste sensibilizarnos ante situaciones semejantes. El problema, además, es que el ISIS edita sus vídeos de manera magistral, presentándolos como un videojuego para que los potenciales terroristas se vean atraídos por su causa. Parece una locura, pero les funciona a la perfección.

[VÍDEO]

“Cuando ves una batalla del ISIS no te sorprende, es como si estuvieras jugando a Call of Duty. Utilizan la cámara subjetiva en las armas. Dejan a algunos de los soldados cámaras GoPro para que graben todo lo que hacen. También utilizan drones y lo editan todo con efectos digitales para poner mapas, dianas, marcar distancia con los objetivos… lo tienen todo calculado”, nos cuenta Javier Lesaca, autor del libro Armas de seducción masiva.

Lesaca es experto en estrategias de comunicación, y lleva desde enero de 2014 analizando todos los vídeos de promoción que publica el ISIS. A día de hoy ya han publicado unos 1.400 vídeos, una producción audiovisual mayor que cualquier otra institución mundial.

Estos vídeos se clasifican en cuatro temáticas:

1. Mensajes institucionales para lugares donde quieren asentar su terreno. Por ejemplo, hablar de lo bien que gestionan la seguridad en una zona concreta de Siria.

2. Entrevistas con jóvenes de todo el mundo. De momento ya han entrevistado a más de 200 adolescentes de distintos países, presentándoles como gente joven, guapa, moderna y muy limpia. Un escaparate que copia las formas de YouTube.

3. Secuencias de batalla en las que muestran su capacidad de vencer a otros ejércitos.

4. Escenas de violencia extrema, como ejecuciones de rehenes.

Es en estas dos últimas categorías donde los videojuegos cobran un peso muy importante. “Alrededor del 60% de las batallas toman los formatos de juegos como Call of Duty. Adoptan su lenguaje para animar a jóvenes de todo el mundo a participar, directamente, en estos conflictos”, añade Lesaca.

De este modo, jóvenes que parecen adaptados, como los que ejecutaron el atentado en Barcelona, acaban sucumbiendo a un mensaje que ataca directamente a su sensación de tener una vida vacía:

“La falta de identidad, el rencor, la creación de enemigos virtuales (todo es culpa de Occidente) se unen a una oferta interesante. Por ejemplo, los terroristas de Barcelona pasaron de ser unos pringados a formar parte de una célula secreta que fabrica sus químicos como Breaking Bad. T e invitan a formar parte de una vida como Grand Theft Auto, y te lo dicen directamente en sus vídeos”.

Este mensaje podría encajar con la relación que el periodista Lorenzo Silva hizo entre el autor material de los hechos en Barcelona y su afición por el GTA. No obstante, Lesaca desmiente por completo que exista una relación de causalidad entre ambos elementos:

“Millones de personas jugamos a estos videojuegos no nos radicalizamos. El problema está en que utilizan las herramientas, tanto los videojuegos como las redes sociales, para sus fines horribles. Pero los únicos responsables son los creadores de estos mensajes. Evidentemente, el ISIS utiliza el Call of Duty o el GTA de manera reiterada, pero no es el propio juego el que anima a llevar a cabo estas acciones”.

La religión no tiene nada de peso en estos mensajes. A sabiendas de que el público juvenil no quiere tener nada que ver con los mensajes islamistas tradicionales, deciden llegar a ellos a través de la cultura pop. Esto ya puede verse en el primer vídeo que publicaron: el asesinato de James Foley.

En el famoso vídeo de 2014, se mostraba una ejecución perfectamente editada. El ejecutor era un rapero británico, el asesinado iba vestido como los presos de Guantánamo y la escena imitaba a las ejecuciones de Assassin’s Creed. Era una declaración de intenciones de lo que estaba por llegar.

Para combatir esta lacra, Lesaca cree que se debe actuar de dos formas. En primer lugar, eliminando todos estos contenidos de la red en cuanto aparezcan, de forma que su mensaje no pueda trascender fronteras con facilidad. Y, en segundo lugar, creando una campaña de comunicación de valores antagónicos a los que ellos propagan: democracia, valores, etc.

La duda es si estos mensajes pueden llegar al público al que se dirige el ISIS. Teniendo en cuenta que la generación actual ama a los antihéroes y abraza al cinismo y el nihilismo, cuesta imaginar un producto propagandístico que impacte en ellos del mismo modo. Pero Lesaca no tira la toalla:

"Se debe encontrar un mensaje de consenso y convertirlo en productos culturales atractivos, que den ganas de compartirlos o darles like. Se tiene que ser atractivo y creíble, así que las personas que hagan esas contranarrativas no tendrán que ser políticos, sino jóvenes con el mismo aspecto y las mismas preocupaciones que las audiencias radicalizables".