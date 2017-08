'The Walking Dead' anuncia un videojuego en Realidad Aumentada

Desde que Pokémon Go dinamitara el mercado con un videojuego en Realidad Aumentada, muchas compañías han intentado desarrollar juegos similares. Sin embargo, más de un año después de su lanzamiento, no hay muchos títulos destacados que utilicen el mismo sistema.

Aprovechando que todavía es un formato en auge, el estudio AMC ha anunciado un videojuego similar basado en su serie por antonomasia: The Walking Dead.

The Walking Dead: Our World acaba de presentar su primer tráiler, y es tan espectacular como el primero de Pokémon Go. Esto quiere decir, por tanto, que será menos genial de lo que parece, pero que aun así puede ser un importante título a tener en cuenta.

Example 3: @TheWalkingDead game has you turning in place to mow down zombies with various weaponry pic.twitter.com/XUBJbACCYy