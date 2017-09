Switch oculta un videojuego secreto como homenaje al hombre más querido de Nintendo

Acabas de comprarte la Nintendo Switch. Estás deseando jugar al último Zelda, a Splatoon o Arms. Pero, antes de conectarte a ellos, tu consola activa un videojuego que no sabías que venía integrado. Sus gráficos retro desvelan que no se trata de un juego original de la consola, sino de Golf, el título de NES de 1984.

Esto es lo que le ocurrió hace unas semanas a un jugador de Switch, que no tardó en compartir el descubrimiento en las redes. Aseguraba que, de repente, el juego apareció en la consola. Pero, cuando salió, no pudo entrar de nuevo. El título no estaba ni en el menú ni en el contenido descargable. Simplemente, había desaparecido.

Muchos no creyeron al usuario que aseguró esta experiencia. Pero otros tantos, a sabiendas de que Nintendo está acostumbrado a dejar easter eggs entre sus juegos y consolas, comenzaron a investigar. Sobre todo, porque Golf fue el primer juego desarrollado por Satoru Iwata, el CEO de Nintendo que falleció el pasado 11 de julio de 2015.

Los jugadores comenzaron a buscar pistas por Switch y descubrieron una serie de archivos ocultos titulados “Flog”. Es decir, Golf al ravés. Al descubrir estos archivos, los usuarios buscaron cómo se podía acceder al juego, hasta que un jugador descubrió que solo se podían desbloquear con una fecha y un movimiento concreto con los Joycon.

La fecha, por supuesto, era el 11 de julio.

Bien, ahora los jugadores sabían que tenían que configurar la Nintendo Switch para que la fecha sea ese día. Pero todavía faltaba saber el movimiento que había que hacer con los mandos.

Tras mucho probar, los jugadores recordaron que Iwata realizaba un movimiento muy característico en el que ponía los brazos hacia adelante y después los subía. Estaba claro, tenía que ser ese movimiento.

Efectivamente, si la consola tiene configurada esa fecha y se realizaban los movimientos pertinentes, Golf se desbloquea para que lo puedas jugar. Sin embargo , es imposible “engañar” a la consola en la fecha si está actualizada y conectada a internet. El descubrimiento, de hecho, fue realizado por un usuario que la acababa de comprar.

Sea como sea, el próximo 11 de julio todos podremos recordar a Iwata con un homenaje que no pasará desapercibido a los nintenderos.