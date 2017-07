Pridecraft: el Día del Orgullo llega a 'Minecraft' para denunciar a su creador

Arte PG

Coincidiendo con el final del mes del Orgullo LGTB, el creador de Minecraft, Markus Persson (Notch), realizó unas polémicas declaraciones en su Twitter:

“Si estás en contra del #OrgulloHeterosexual, eres un completo imbécil y mereces que te peguen un tiro”.

“(Por un fotógrafo)”.

“(Con una pistola)”.

Sus palabras, cargadas de una enorme carga cuñada, no quedaron indemnes. Rápidamente, los usuarios de la red social se le tiraron encima. Se convirtió en Trending Topic y, en cuanto notó la presión por parte de los colectivos aliados con la causa, retiró el tweet.

Pero, lejos de disculparse, echó la culpa de la polémica a cómo se lo habían tomado los usuarios. Así que, para darle una lección en su propio juego, los fundadores de GAYMER.es (creadores de la MaricCon) han organizado un Día del Orgullo LGTB en Minecraft:

El Pridecraft.

GAYMER

“Como este señor ya no tiene los derechos de Minecraft (los vendió a Microsoft en 2014) y por lo tanto no iba a recibir ni un euro de nosotros, nos pareció oportuno organizar el Pridecraft. La idea era una marcha del Orgullo LGTB en Minecraft para demostrarle que no se debe frivolizar sobre el tema. Además, nos servía para reapropiarnos del espacio de Minecraft, que es eminentemente creativo y con una comunidad de las más amplias que existen en los videojuegos”, explica Jorge González, presidente de GAYMER.

Durante seis días, 6575 jugadores se han dejado pasar por el servidor MEGAPlanet, creando más de 4800 monumentos y estatuas a través de bloques de Minecraft para representar lo que para ellos significa la diversidad. Entre las construcciones se han podido ver gatos gigantes, iconos de los videojuegos, amplios jardines y, sobre todo, muchas banderas arcoíris.

“Cuando surgieron las declaraciones de Notch, varios jugadores lo comentamos por un canal que tenemos de Minecraft. Y Carles Sala, un game designer que está trabajando en Londres, tuvo la buena idea de hacer algo positivo y creativo: reapropiarnos de Minecraft. Visto el buen recibimiento que ha tenido, queda claro que Notch se ha vuelto ha quedar solo en sus declaraciones”, añade González.

GAYMER

Para finalizar el evento, se ha organizado una gran fiesta del Orgullo en la que todos los que se han querido unir han podido disfrutar de la música del DJ Mikel Calvo. Un evento que reivindica la diversidad en un sector que todavía sigue teniendo grandes problemas con la homofobia:

“Creo que los dos principales problemas a los que nos seguimos enfrentando hoy en día son, por un lado, la falta de representación positiva. Aunque hay compañías que se están poniendo las pilas, hasta que lleguemos a los Triples A todavía queda mucho por hacer. Y, por otro lado, la presión que sufren los usuarios. Hay mucha gente que prefiere ocultar su orientación sexual o sus gustos porque, en cuanto sales del armario, aparecen trolls que lo utilizan como un insulto o una herramienta ofensiva”.

GAYMER

El caso de Markus Persson es un claro ejemplo de que gran parte de la industria del videojuego sigue siendo reaccionaria. Teniendo en cuenta que le siguen casi 4 millones de personas y que el target de Minecraft suele ser muy joven, puede llegar a ser una influencia muy peligrosa.

Sin embargo, González cree que sus palabras beben más del egocentrismo que de su pensamiento real:

“Realmente no creo que esté dentro de la parte central de su argumentario. Simplemente creo que es un episodio más de un tío que ya de por sí busca siempre la polémica. Pero hablar de que quienes defienden los valores LGTB merecen ser disparados, teniendo tan cerca los asesinatos de Orlando y muchos otros que se cometen cada día, es de un mal gusto que no se puede tolerar".

En cualquier caso, si algo ha demostrado el Pridecraft es que el mundo creado por Persson ha superado por mucho a su creador.

GAYMER